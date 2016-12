Tin nóng trong ngày: Cô gái trẻ nghi bị cướp sát hại ở Sài Gòn

** Công an Q. Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM khẩn trương xác minh lai lịch và truy bắt hai nghi can đâm chết chị Nguyễn Thị Băng để cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi bị sát hại chị Băng được xác định đi chơi cùng người yêu là anh Lê Văn Nghĩa (cùng SN 1995, quê Nghệ An).

Truy bắt hai đối tượng sát hại cô gái trẻ bên lề đường Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan công an tình nghi cô gái trẻ bị hai đối tượng giết nhằm cướp tài sản.

Tiến hành lấy lời khai của nam thanh niên này, Nghĩa khai vào khoảng 21 giờ ngày 29/12, Nghĩa đi cùng chị Băng ra khu vực vắng vẻ gần cổng sau trường tiểu học Lê Quý Đôn để tâm sự.

Sau đó, Nghĩa để người yêu ngồi lại một mình để chạy đi mua nước uống. Tuy nhiên khi quay lại không thấy chị Băng ở đó nữa nên Nghĩa tưởng người yêu bỏ về trước nên anh ta cũng chạy về nhà.

Khi vừa về đến nơi, Nghĩa nhận được điện thoại của người dân thông báo người yêu bị sát hại nên vội chạy ra cùng mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện 175 cấp cứu.

** Công an Hà Tĩnh bắt giữ Trần Hậu Công (34 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) về hành vi giết người.

Dùng dao bầu đâm bạn nhậu tử vong Công chạy vào quán lấy chiếc dao bầu mũi nhọn cất giấu đuổi theo đâm nhiều nhát liên tiếp khiến Bằng gục tại chỗ.

Lúc 13h ngày 30/12, Trần Hậu Công, Bùi Văn Bằng (38 tuổi, trú tại Thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài) và 2 người bạn ngồi uống rượu tại quán Tuấn Anh ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Quá trình uống rượu Công và Bằng đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau từ đó dẫn đến xô xát trong quá nhậu.

Mặc dù được bạn bè và chủ quán can ngăn nhưng Công đã chạy vào quán lấy 1 chiếc dao bầu mũi nhọn cất giấu đuổi theo đâm nhiều nhát liên tiếp trong đó có 1 nhát vào ngực trái khiến Bằng gục tại chỗ.

** Ngày 31/12, Công an Tiền Giang tạm giữ Sơn Ngọc Ly (19 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bắt nghi can dùng dao khống chế một phụ nữ cướp xe Người phụ nữ đang chở con 3 tuổi về nhà thì bị nam thanh niên chặn đầu xe. Đối tượng gí dao vào người phụ nữ đe dọa.

Ngày 30/12, chị Nguyễn Thị Trường An rước con gái 3 tuổi từ trường mầm non xã Tam Hiệp (Châu Thành) về nhà.

Khi đến đoạn từ ngã tư xã Thân Cửu Nghĩa chị bất ngờ bị nam thanh niên nhảy ra chặn đầu và khống chế. Đối tượng gí dao vào người chị An, yêu cầu chở về Trà Vinh, nếu không sẽ bị giết.

Sợ bị đâm chết, chị An bỏ xe, ôm con gái nhảy xuống đường. Tên cướp tiếp tục chạy xe về hướng huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) thì bị cảnh sát giao thông phát hiện truy đuổi.

** Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Liêm.

Dọa tung ảnh nóng để đòi tình phí Níu kéo tình cảm bất thành, Trần Văn Liêm yêu cầu người tình đưa 40 triệu đồng nếu không sẽ bị đưa ảnh khỏa thân lên mạng.

Liêm có quan hệ tình cảm với chị N.T.L. Trong thời gian này, Liêm dùng điện chụp lại ảnh khỏa thân của L. làm “kỷ niệm yêu đương”. Không lâu sau, chị L. chủ động chia tay.

Tức giận Liêm dọa tung ảnh nóng lên mạng nhưng được L. năn nỉ, gã này quay sang đòi tiền. Khi chị L giao tiền, Liêm nhận và lấy tiền bỏ vào cốp xe gắn máy thì bị công an bắt giữ.

** Tổ đặc nhiệm Công an TP.HCM tuần tra khu vực trung tâm, phát hiện 2 thanh niên chạy xe Exciter có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Đến đường Phạm Ngũ Lão - khu phố Tây Sài Gòn, chúng giảm tốc độ, áp sát du khách Australia đi bộ, giật phăng chiếc iPhone 6S rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm trinh sát cũng lao theo.

Tên cướp lao xe vào đặc nhiệm khi bị truy đuổi Bị cảnh sát truy đuổi sau khi giật chiếc iPhone của du khách tại phố Tây Sài Gòn, tên cướp phóng thẳng xe vào tổ đặc nhiệm nhưng bị đạp văng vào lề đường.

Phát hiện bị truy đuổi, hai tên cướp lao vun vút trên đường. Vài lần bị cảnh sát ép vào lề nhưng chúng đều lách được. Khi trinh sát vượt lên lần nữa, kẻ cầm lái rú ga lao thẳng đến nhưng tổ đặc nhiệm./.