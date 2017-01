Tin nóng trong ngày: Con trai trộm cả bao tải tiền của mẹ để trả nợ

** Do cần tiền trả nợ, Vũ Hải Hiệp (36 tuổi, trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đột nhập vào nhà mẹ đẻ để lấy trộm tài sản. Chiều 1/1, Hiệp đến nhà mẹ, thấy không có ai ở nhà nên lấy chìa khóa mở tủ và thấy có rất nhiều tiền đựng trong vali. Sau khi lấy tiền đem đi cất giấu, Hiệp quay lại nhà mẹ dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ nhằm tạo hiện trường giả. Thấy công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, biết sẽ bị phát hiện nên Hiệp đem bao tải tiền vứt ở một bụi cây ven đườngrồi nói với mọi người thấy có hai thanh niên vứt bỏ bao tiềnvà cùng người nhà ra lấy. Con trai đột nhập nhà mẹ trộm cả bao tải tiền Theo lời khai của Hiệp, do cần tiền trả nợ nên đột nhập vào nhà mẹ đẻ để lấy trộm tài sản.

** Nổi cơn ghen khi cho rằng vợ sắp cưới có người đàn ông khác, Phạm Bá Hải (33 tuổi, ở Thái Bình) chém trọng thương “tình địch” gây thương tổn tới 62% sức khoẻ,

Xem xét lại diễn biến nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm đánh giá bị cáo không phạm tội “Giết người” tuy nhiên, hình phạt toà sơ thẩm áp dụng có phần chưa tương xứng. Chấp nhận kháng cáo của bị hại, Tòa tăng hình phạt thành 8 năm 6 tháng tù với Hải.

Tra khảo vợ sắp cưới, chém người nguy kịch vì ghen tuông Hải đánh đập, xả nước vào mặt vợ sắp cưới để tra hỏi về người đàn ông trong điện thoại, rồi hẹn gặp chém "tình địch" suýt tử vong.

** Rạng sáng 8/1, sau nhiều giờ truy xét, Công an phường Khánh Bình phối hợp cùng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt được đối tượng Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Vây bắt tên cướp taxi táo tợn trong đêm VOV.VN-Thấy tài xế đưa 100.000 đồng, tên cướp chê ít và tiếp tục ấn mạnh dao vào cổ, khống chế tài xế.

** Ngày 8/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào bắt quả tang sới bạc do Nguyễn Văn Huy (tức Huy Lõa) tổ chức tại khu vực nghĩa địa xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Tại chỗ, lực lượng chức năng bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô, 3 xe máy, 10 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Thanh Hóa: Bắt 12 con bạc đang sát phạt nhau trong nghĩa địa VOV.VN -12 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực nghĩa địa thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

** Ngày 7/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Đã chuyển hồ sơ cùng nghi can Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.

Do thiếu tiền tiêu xài và kinh doanh thua lỗ nên “người đẹp” nghĩ đến chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi làm giấy tờ giả đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ.