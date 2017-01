Tin nóng trong ngày: Điều tra vụ bị can tử vong trong nhà tạm giữ

** Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra vụ bị can Phạm Minh Thế (21 tuổi, trú tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết) tử vong trong nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Thiết.

Khi cán bộ nhà tạm giữ vào điểm danh thì phát hiện bị can Phạm Minh Thế đã chết trong phòng giam với các vết bầm trên cơ thể. Trước đó, bị can Phạm Minh Thế bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 24/11/2016 về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Ở cùng phòng với nạn nhân này có 3 bị can khác.

Bình Thuận: Bị can tử vong trong nhà tạm giữ nghi do bị đánh VOV.VN-Hôm qua (4/1), khi cán bộ nhà tạm giữ vào điểm danh thì phát hiện bị can Phạm Minh Thế đã chết trong phòng giam với các vết bầm trên cơ thể

** Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra vụ ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa có dấu hiệu tham ô 6,3 tỷ đồng.

Từ năm 2014 đến 2015, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thực hiện 24 công trình chống hạn, 49 công trình sửa chữa thường xuyên với kinh phí khoảng 8,5 tỉ đồng. Ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty này chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, quyết toán khống để bỏ túi 6,3 tỉ đồng.

Khánh Hòa: Điều tra vụ Giám đốc rút ruột kinh phí chống hạn 6,3 tỷ VOV.VN -Vị Giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, quyết toán khống để bỏ túi số tiền 6,3 tỷ đồng từ khoản kinh phí chống hạn

** Đám cháy lớn xảy khoảng 13h ngày 4/1 thiêu rụi toàn bộ tòa nhà 3 tầng nằm trong ngõ Đại Đồng (phố Bạch Mai, Hà Nội).. Nguyên nhân được cho do khách thuê trọ mâu thuẫn với chủ nên đốt nhà.

Mâu thuẫn với chủ, khách thuê trọ đốt nhà Đám cháy lớn xảy khoảng 13h ngày 4/1 thiêu rụi toàn bộ tòa nhà 3 tầng. Nguyên nhân được cho do khách thuê trọ mâu thuẫn với chủ nên đốt nhà.

** Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang tam giữ đối tượng tên Quý (SN 1971, trú ở phường Trần Nguyên Hãn) để làm rõ vụ việc gây rối trật tự nơi công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra tại cửa hàng bán nhôm kính ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.

Người đàn ông “ngáo đá” đốt cửa hàng bán nhôm kính, cố thủ bên trong Do sử dụng ma túy, người đàn ông rơi vào trạng thái kích động, mất kiểm soát, chạy vào một cửa hàng bán nhôm kính đập phá tài sản, rồi châm lửa đốt

** Ngày 5/1, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bước vào phần xét hỏi liên quan đến tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan đến tội danh này, là việc Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT VNCB – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm rút 5.000 tỷ đồng thông qua việc lập khống hồ sơ kinh doanh vay tiền của 14 công ty.