Tin nóng trong ngày: Gia đình 4 người bị phóng hỏa lúc rạng sáng

** Ngày 15/1, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, tìm hiểu mối quan hệ giữa nạn nhân và những người xung quanh để điều tra làm rõ vụ phóng hỏa đốt phòng trọ.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 13/1, tại phòng trọ số A6/13, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Gia đình anh Nguyễn Văn Sang (29 tuổi, ngụ quận 11) gồm 4 người đang ngủ thì nghe tiếng động từ phía ngoài cửa phòng trọ nên ngồi dậy kiểm tra. Anh Sang phát hiện một thanh niên lảng vảng ở khu vực phòng trọ rồi bất ngờ lấy ra một vật thể châm lửa và ném vào phòng anh Sang.

Ngọn lửa bùng phát và bao trùm phía trước cửa phòng trọ. Anh Sang hô hoán và kêu vợ con chạy ra ngoài. Hậu quả, gia đình anh Sang gồm 4 người đều bị bỏng được đưa vào viện điều trị.

** Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Hải Phòng) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Su Feng tại phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP Hải Phòng).

Su Feng (Tô Phong), 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc bị Công an TP Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) ra lệnh bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt giữ, lực lượng công an đã thu giữ của Su Feng 3 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, 2 ĐTDĐ, hơn 57 triệu đồng tiền Việt Nam cùng nhiều tang vật có liên quan.

** Đại úy Lê Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Móng Cái cho biết, thời gian gần đây, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có những diễn biến phức tạp. Ngoài mua bán bào thai, đối tượng còn mua bán trẻ sơ sinh là nữ, phụ nữ là người Campuchia..., điều này khác hẳn với trước đây, đối tượng thường nhằm vào trẻ sơ sinh là nam giới.

** Ngày 16/1, Đại tá Phan Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng đối với nhóm 6 đối tượng trú tại phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn và hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

** Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày 16/1 tiếp tục phần tranh luận. Cũng trong phiên tòa hôm nay, công tố viên đưa ra lập luận đối đáp.