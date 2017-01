Tin nóng trong ngày: Hai mẹ con bị sát hại, cướp tài sản

** Ngày 11/1, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp với Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án chị Phạm Thị Xuân Trang (31 tuổi, quê Long An) và con trai 8 tháng tuổi bị sát hại tại nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Hiệp (huyện Tân Uyên). Trong đó, bé trai thiệt mạng, còn người mẹ đã ổn định sức khỏe.

Truy bắt hung thủ sát hại hai mẹ con để cướp tài sản VOV.VN - Cơ quan chức năng đang truy tìm hung thủ cắt cổ hai mẹ con để cướp tài sản khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong.