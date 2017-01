Tin nóng trong ngày: Kẻ bắt cóc khai thích đứa bé nên bắt về nuôi

** Ngày 7/1, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

“Trần Thị Thanh Thúy đã khai nhận hành vi bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, Thúy khai rằng chỉ vì thích đứa bé nên mới bắt cháu về nuôi. Hiện chúng tôi đang liên hệ với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh nhân thân và lý lịch của đối tượng Trần Thị Thanh Thúy, từ đó tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc”, Thượng tá Tô Văn Hậu cho biết.

** Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Ngọ Thị Hoa (42 tuổi), trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một cán bộ điều tra Phòng 8, C45 cho biết, Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xin việc làm, xin đi học, xin nâng điểm thi… từ năm 2014 đến nay tại 26 tỉnh thành trên toàn quốc như: TP. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai...

** Công an TP Hạ Long đã bắt khẩn cấp đối tượng nhốt vợ trong nhà đánh đập dã man trong nhiều giờ, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng là Trần Duy Thái (SN 1974, tạm trú tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

** Ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Lê Chí Nguyện (SN 1983, ngụ ấp Minh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi giết người.

Chiều 2/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được tin, tại ấp Hòa I, xã Long Điền xảy ra một vụ án mạng chết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Bích Hiền (SN 1991, chủ trại cua cùng địa phương). Thủ phạm là Nguyện sau đó đã đến Công an xã Long Điền Đông đầu thú.

** Ngày 7/1, thượng tá Bùi Quang Thanh - Trưởng công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xác nhận vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thương (SN 1983, bác sĩ chuyên khoa 1 tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình) về tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".