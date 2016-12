Tin nóng trong ngày: Khởi tố “má mì” kiêm gái bán dâm giá 4 triệu

** Ngày 20/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã quyết định khởi tố Nguyễn Thị Mai (SN 1993, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) với tội danh “Môi giới mại dâm”

Để “tiếp thị” đến khách hàng, Mai mở một shop quần áo thời trang. Với lý do quảng cáo quần áo, Mai thường chụp ảnh khoe da thịt của các cô gái rồi đăng lên Facebook kèm theo số điện thoại. Thực tế đây là cách để “tú bà” ngầm tiếp thị mại dâm đến khách hàng.

** Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Định Quán điều tra xác minh vụ phát hiện một phụ nữ chết tại nhà riêng với nhiều dấu vết nghi do bị sát hại.

Qua điều tra xác minh xác định trước khi gặp nạn, bà Dung ở cùng với chồng. Tuy nhiên thời điểm phát hiện bà Dung tử vong, người chồng là ông V.T (38 tuổi) không có mặt. Thời gian gần đây, bà Dung đã nộp đơn ly hôn gửi đến tòa án. Ngày phát hiện vụ án là ngày mà tòa án yêu cầu vợ chồng bà Dung ra tòa để giải quyết chuyện ly hôn giữa hai người.

** Sáng 20/12, tại TAND tỉnh Quảng Ninh, Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét hành xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu dầu diezel trị giá hơn 168 tỷ đồng đối với bị cáo Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp cùng 11 bị cáo.

Tại bản án sơ thẩm, căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã đủ cơ sở kết luận về tội buôn lậu đối với Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm. Các đối tượng trong đường dây của Dũng đã có hành vi mua, bán trái phép 7.690.673 tấn dầu diezel tạm nhập tái xuất của công ty dầu khí Đồng Tháp.

** Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã bàn giao nghi can giết người trong tiệc cưới ở nhà hàng Thuận Yến, thị trấn Lương Sơn (xảy ra vào trưa 18/12) cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cuộc hỗn chiến là do một thanh niên là khách của nhà trai đã có hành động khiếm nhã với một cô gái bên phía nhà gái. Nhóm thanh niên bên nhà gái thấy cảnh chướng tai gia mắt đã can thiệp và xảy ra cãi vã với nhóm thanh niên bên nhà trai, sau đó dẫn tới hỗn chiến.

