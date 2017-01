Tin nóng trong ngày: Nhận dạng ban đầu hung thủ bắn người ở TPHCM

** Liên quan đến vụ án ông Mai Chí Thiện (SN 1972, quê Cần Thơ) bị bắn chết tại nhà số 230 Nguyễn Thị Nhỏ (P.4, Q.11, TP.HCM) vào chiều 8/1, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh và có những nhận dạng ban đầu về hung thủ và xe gắn máy.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án và có liên quan đến yếu tố nước ngoài nên Bộ Công an vào cuộc phối hợp với Công an TP.HCM điều tra.

** Ngày 10/1, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 đối tượng Quách Nhân Em (33 tuổi) và Huỳnh Văn Lạc (31 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “môi giới bán dâm”.

Sau một thời gian dài theo dõi, Công an quận 1 phát hiện một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội do Quách Nhân Em cầm đầu, giúp sức cho Em là đối tượng Lạc.

Em lên mạng xã hội (Wechat) lập khoảng 50 nick chat và thuê một số người quản lý nick chat, đăng tải hình những cô gái trong trang phục mát mẻ để mồi chài, trao đổi với khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm, những người quản lý nick chat dưới trướng của Em sẽ đóng giả là gái mại dâm (GMD) chính chủ trò chuyện và ra giá.

** Ngày 9/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc thương lượng bồi thường lần thứ 6 với ông Huỳnh Văn Nén và gia đình. Tuy nhiên, cuộc thương lượng không thành khi ông Nén và gia đình yêu cầu bồi thường 13 tỷ đồng còn TAND tỉnh Bình Thuận đề nghị bồi thường 6.859.965.000 đồng.

Qua 6 lần thương lượng, từ con số 18 tỷ đồng gia đình ông Nén yêu cầu, TAND tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận bồi thường số tiền cao nhất là 10,5 tỷ đồng ở lần thương lượng thứ 3, nhưng sau đó đã hạ xuống còn 2,6 tỷ ở lần thứ 4 và nâng lên 5 tỷ ở lần thứ 5.

** Sáng 10/1, công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Nhẹ (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

tối 9/1, Nhẹ cùng một số người bạn đang chơi bài tại một phòng trọ trên đường Lái Thiêu 17 (P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lúc này, một người đàn ông tên Trường đến phòng trọ nói trên để đòi nợ do Nhẹ mua điện thoại di động trả góp chưa thanh toán xong.

Tại đây, giữa Nhẹ và Trường xảy ra mâu thuẫn, trong lúc ẩu đả, Trường cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu Nhẹ. Bực tức, Nhẹ vào bếp của phòng trọ lấy một con dao đâm vào ngực Trường khiến người này chết tại chỗ.

** Ngày 10/1, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) – nay là CB bước vào phần tranh luận.

Trước đó, qua hai tuần xét hỏi, phiên tòa đã thẩm vấn các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về các kháng cáo bản án sơ thẩm.