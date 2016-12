Tin nóng trong ngày: Nữ "đại gia" lừa đảo hàng chục tỷ đồng

** Ngày 27/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Thảo (SN 1957, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2016, Nguyễn Thị Thảo đã có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 500 người dân thuộc các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương với tổng số tài sản hơn 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1,2 yến kim loại màu vàng, bạc; 8 chiếc xe máy và một ít tiền ngoại tệ. Hiện số tài sản này đã được niêm phong theo quy định của pháp luật.

** Ngày 27/12, Tòa Cấp cao tại TPHCM đưa Phạm Công Danh– cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ ngày 27/12 đến ngày 25/1/2017.

Phiên tòa cấp phúc thẩm hôm nay cũng xem xét kháng cáo của các bị cáo là thuộc cấp của Phạm Công Danh tại Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB. Ngoài Phạm Công Danh còn có 24 bị cáo kháng cáo.

Trong đó đáng chú ý của Phan Thành Mai (SN 1971)– cựu TGĐ VNCB. Mai kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Mai bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 22 năm tù giam với hai tội danh.

Phiên tòa có 162 tổ chức, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có 27 người kháng cáo.

** Ngày 27/12, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm với đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank.

Theo đó, với Phạm Thị Bích Lương – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, tòa không chấp nhận kháng cáo về hình sự, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương 30 năm tù giam về hai tội: Vi phạm quy dịnh về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về dân sự, tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm cho số tiền bồi thường của bị cáo xuống còn gần 1.400 tỷ đồng, thấp hơn mức bồi thường tòa cấp sơ thẩm tuyên là gần 1.600 tỷ đồng.

Trước đó, cựu giám đốc ngân hàng làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cũng như phần dân sự của vụ án.

** Sau nhiều ngày xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án cho 25 bị cáo trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia do Hoàng Văn Tiến cầm đầu.

Theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Hoàng Văn Tiến (SN1986, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) người cầm đầu đường dây buôn bán 5.000 bánh heroin cùng 6 bị cáo khác đều là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này lĩnh mức án tử hình.

** Ngày 27/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố Trần Văn Tuấn (SN 1984) và Nguyễn Vũ Huy (SN 1985) cùng trú tại Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, cơ quan chức năng nhận được trình báo của nhiều nạn nhân, chủ yếu là các sinh viên trên địa bàn, về việc bị một người đàn ông thuê ship hàng (giao hàng) rồi lừa đảo chiếm đoạt điện thoại và các tài sản có giá trị.