Tin nóng trong ngày: Phẫu thuật thành hot girl khi trốn truy nã

** Công an TP Hải Phòng vừa di lý Vũ Hải Yến (22 tuổi, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) từ TP.HCM về Hải Phòng xử lý.



Theo hồ sơ, Yến bị TAND quận Lê Chân phạt 27 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Yến đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án và khi gần hết thời hạn tại ngoại, Yến trốn vào TP.HCM đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ khuôn mặt, thành một hot girl trong mắt dân chơi Sài Gòn.

** Lúc 23h50 ngày 31/12/2016, tại dãy nhà trọ Anh Minh thuộc Khu phố 7, phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một), do mâu thuẫn tình ái, Nguyễn Tiến Ngọc (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã dùng lửa đốt xe máy của anh Vũ.

Được biết, anh Vũ là bạn của chị Phạm Thị Hồng Thúy (30 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, vợ của Ngọc).

** Đêm 27/12/2016, một chiến sĩ của Cục Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tốc độ tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thì bất ngờ Hồ Minh Tuân (36 tuổi) dừng xe bán tải ở bên cạnh.

Tuân bị xác định đã có lời lẽ lăng mạ, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Tuân sau đó bỏ đi, nhưng bị công an tìm ra. Khi được yêu cầu xuống xe để làm việc, Tuân bị cáo buộc không chấp hành, tông thẳng vào xe công vụ.

** Sáng 4/1, thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phạm ĐặngToàn (29 tuổi), ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; đồng thời làm rõ và xử lý nghiêm những người đánh 2 cán bộ Công an huyện Tuy Phước bị thương phải nhập viện.

** Khoảng 16h45 ngày 2/1/2016, Lê Chí Nguyện (SN 1983, trú tại ấp Minh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đến trại cua giống của chị Nguyễn Bích Hiền (SN 1991, tại ấp Hòa I, xã Long Điền, huyện Đông Hải) hỏi mượn máy thổi oxy.

Không mượn được máy Nguyện quay về. Trên đường về, cho rằng vợ chồng chị Hiền không cho mượn máy là do mình còn thiếu nợ tiền nên Nguyện về nhà lấy dao và quay lại đâm nhiều nhát vào người chị Hiền dẫn đến tử vong.