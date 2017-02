Tin nóng trong ngày: Quay clip “nóng” tống tiền-tình chủ tiệm hớt tóc

** Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhận tin anh Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, trú xã Xuân Lam, Nghi Xuân) bị một thanh niên đâm tử vong tại quốc lộ 8A, đoạn qua phường Bắc Hồng.

5 người bạn của Nghĩa khai với cảnh sát rằng hôm đó 6 người hẹn hàn huyên tại quán karaoke.

Kẻ giết người lộ diện từ sở thích đeo hai chiếc khuyên tai Từ mô tả của nhân chứng về chi tiết thủ phạm đeo hai khuyên ở một bên tai, sau 5 tiếng điều tra trong ngày 30 Tết, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm.

Ra về khi đã ngà hơi men, đứng ở cửa quán thấy một nam thanh niên đi xe máy lạng lách, Nghĩa nhắc "mày đi lớp tớp vậy". Người đi xe máy vội dừng lại, bực tức gây sự.

Biết lời nhắc nhở của mình đã "đụng chạm", sợ xô xát, Nghĩa cùng các bạn xin lỗi rồi rời đi. Tuy nhiên, nam thanh niên không bỏ qua, chặn đường rồi rút dao bấm trong người đâm Nghĩa 2 nhát.

Các bạn của Nghĩa lúc đó không nhìn rõ mặt thủ phạm, chỉ cung cấp được thông tin về biển số xe và chi tiết bên tai phải có đeo hai chiếc khuyên màu vàng....

** Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuân Phát, Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội, Chi nhánh Vĩnh Phúc và các đơn vị có liên quan.

Truy nã quốc tế giám đốc doanh nghiệp lừa đảo VOV.VN -Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với giám đốc doanh nghiệp Xuân Phát để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Nguyên Khánh (SN 1982, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuân Phát để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

**Vào khoảng 12h ngày 3/2, tổ công tác Công an huyện Điện Biên Đông làm nhiệm vụ tại khu vực bản Sư Lư 1, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên phát hiện hai đối tượng là Lầu A Khá (25 tuổi) và Lầu A Minh (27 tuổi) cùng trú tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên điều khiển 2 xe máy đi về hướng trung tâm TP Điện Biên Phủ.

Nổ súng khống chế 2 đối tượng bỏ chạy cùng 6 bánh heroin Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, hai đối tượng bất ngờ tăng ga đâm thẳng vào cảnh sát. Khi thấy lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, bất ngờ các đối tượng tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác đồng thời chống trả quyết liệt lại lực lượng Công an làm Đại úy Nguyễn Hùng Anh, cán bộ Công an huyện Điện Biên Đông bị thương khiến tổ công tác phải nổ súng để khống chế.