Tin nóng trong ngày: Thanh niên bị chém chết oan vì trả thù nhầm

** Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Dương Đình Hào (27 tuổi) và Nông Văn Tùng (18 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về hành vi giết người.

** Liên quan đến vụ “Nam thanh niên đâm bạn gái nguy kịch rồi tự tử, chiều 20/12, nghi can Nguyễn Thái Hòa (SN 1992, ngụ tỉnh Cà Mau) đang được lực lượng chức năng quận 1 giám sát tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Nạn nhân - bạn gái của Hòa hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hòa quá ghen tuông vì nghi ngờ bạn gái quen người khác nên đã ra tay với bạn gái. Ngoài ra, nhiều người quen biết với 2 người cho hay, đôi trẻ này có quan hệ tình cảm trong thời gian dài.

** Ngày 17/12, tổ công tác gồm 3 đồng chí thuộc đội CSGT số 3 đóng tại địa bàn huyện Tân Kỳ, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã vượt quãng đường gần 100km, tiến hành mật phục trên con đường liên xã thuộc địa bàn xóm Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đến khoảng 18h cùng ngày, xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37L1-287.97 với đặc điểm như nguồn tin báo, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện một chiếc bao tải nhỏ chứa 8kg pháo nổ loại do nước ngoài sản xuất. Đối tượng khai tên Hồ Việt Hoàng (SN 2000, trú xóm Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu).

** Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982) và Hoàng Mạnh Cường (SN 1987), đều trú tại phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, hai đối tượng áp sát xe anh Nguyễn Mạnh Cường định giật điện thoại. Tuy nhiên, anh Mạnh giằng lại, và bị 2 đối tượng xông vào đánh, dùng dao đâm 2 nhát gây thương tích nặng tại đùi trái. Sau đó, các đối tượng lấy đi chiếc điện thoại di động Sony M5 trị giá khoảng 5 triệu đồng.

** Chiều 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thành (SN 1981, ngụ huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội “giết người”.