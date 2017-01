Tin nóng trong ngày: Thông tin mới vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi

** Ngày 14/1, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy lời khai của nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Gò Vấp) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản và bỏ nạn nhân vào thùng xốp với ý định phi tang. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, Công an quận Gò Vấp sẽ chuyển nghi can và tang vật lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tại CQĐT, Bình khai nhận chỉ một mình mình gây án, không có ai giúp sức và việc Bình sát hại H chỉ với nguyên nhân cướp tài sản.

** Ngày 14/1, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, ngày 13/1 Công an TX Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Linh (SN 1988) trú phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn; Nguyễn Văn Sáng (SN 1989) trú xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; Nguyễn Văn Chinh, trú xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa và Trần Tuấn Anh (SN 1985) trú phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình về hành vi cướp giật tài sản.

** Lê Quang Trung (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang làm nghề sửa xe máy. Trước đó hắn có nợ một khoản tiền nhưng chưa có trả. Thời gian gần đây hắn bị chủ nợ truy đòi ráo riết nên đi cướp sợi dây chuyền vàng trắng trị giá 17 triệu đồng nên áp sát ra tay cướp giật.

Sau khi gây án, Công an phường Phú Cường đã bắt được đối tượng Trung cùng tang vật khi hắn đang lẩn trốn tại khu phố 5, phường Phú Cường.

** Tại cơ quan điều tra, nam thiếu niên khai ngày 12/1 về nhà xin tiền mẹ để mua điện thoại và chơi game nhưng không được đáp ứng nên xảy ra cãi vã. Bị mắng, cậu bé 14 tuổi đã dùng khăn siết cổ mẹ, trùm bao tải giấu xác trong nhà.

Sáng 14/1, nhiều ngày không thấy người mẹ ra khỏi nhà, hàng xóm tới gọi cửa và khi phá cửa xông vào đã phát hiện thi thể.

** Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lầu A Của, 29 tuổi, địa chỉ thường trú tại bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng 3414 gam.