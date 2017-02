Tin nóng trong ngày: Việt kiều đâm chết người tại quán bar ở TPHCM

** Khoảng 23h30 ngày 26/1 (tức 29 Tết), nhóm Đỗ Anh Khoa (33 tuổi, quốc tịch Canada) đến quán bar Kingdom trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) chơi. Tại đây, khi vừa vào thì nhóm Khoa xảy ra va chạm với nhóm Cao Nguyễn Huy Cường khiến hai bên xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Đỗ Anh Khoa đã dùng dao đâm Cao Nguyễn Huy Cường (27 tuổi) và Lê Hoàng Huy khiến Cường tử vong còn Huy bị thương.

Việt kiều đâm chết người ở quán bar trung tâm Sài Gòn Trong lúc hỗn chiến, một Việt kiều Canada đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

** Do bé Ngô Nguyễn Nhật Anh (sinh năm 2014) đi xin đồ ăn của khách đến tắm biển nên chiều 2/2, Nguyễn Thị Kim Thanh (31 tuổi, tạm trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mẹ cháu Anh) có dùng đoạn tre dài khoảng 60cm, rộng 3cm đánh vào vùng mông, lưng, ngực, cổ, đầu, trán của con mình.

Sau khi bị đánh, trên người cháu Anh bị nhiều vết bầm tím. Đến khoảng 22h cùng ngày, cháu Anh đang ngồi bỗng nhiên té xuống đất và bất tỉnh. Mọi người vội đưa cháu đi bệnh viện nhưng đã không còn kịp.

Bé 3 tuổi chết sau khi bị mẹ đánh Theo khai nhận của Nguyễn Thị Kim Thanh, do bé Anh đi xin đồ ăn của khách du lịch nên Thanh dùng cây tre đánh con.

** Sáng nay (3/2), Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục mở rộng điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong tại huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi), trú xã Hưng Lộc, TP Vinh là người gây tai nạn, có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép. Mở rộng điều tra vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình tử vong VOV.VN - Tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi) là người gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong, có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.

** Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, rạng sáng 2/2, Dương Văn Thái (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Văn) đã dùng búa đánh và bóp cổ chết chị Hồ Thị Muội (36 tuổi, ngụ ấp Rạch Đài, cùng xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh).

Gây án xong, Thái về nhà uống thuốc sâu tự tử. Sự việc được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đánh chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Thái đã dùng búa đánh và bóp cổ người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

** Sau một thời gian dài theo dõi, chiều 2/2, lực lượng Cảnh sát hình sự PC45 - Công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ đột nhập vào trường gà tại xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, bắt 32 con bạc đang sát phạt với nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 32 đối tượng, 3 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 4 xe mô tô, 17 điện thoại di động và 43 triệu đồng tiền mặt.