Tình tiết mới vụ đột nhập tiệm vàng “khoắng” trang sức tiền tỷ

Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nội dung trình báo của một chủ tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị trộm đột nhập cuỗm đi nhiều đồ trang sức có giá trị lớn trong đêm. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) Trước đó, vào khoảng 7h sáng 26/8, trong lúc dậy để mở cửa ở tầng 1, ông Lê Văn Huấn, chủ tiệm vàng Trang Ngọc (có địa chỉ tại số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tá hoả khi phát hiện một số lượng vàng lớn, trị giá hơn 1 tỉ đồng, đã bị kẻ gian "đột vòm" vào khoắng mất. (Ảnh: Thanh Niên) Thông tin trên Dân Trí cho hay, sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành thu thập toàn bộ dấu vết, chứng cứ để lại và kiểm tra hệ thống camera cố định ở hiện trường tiệm vàng Trang Ngọc. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Hình ảnh camera mà chủ tiệm vàng cung cấp không cho thấy bất kỳ manh mối nào do camera bị bám bụi khiến hình ảnh ghi lại không rõ nét. Cơ quan điều tra cũng loại bỏ khả năng trộm đi vào cửa chính do cửa không có dấu hiệu bị cạy phá. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Ở một tình tiết khác, thông tin trên Thanh Niên cho biết, qua kiểm tra sơ bộ hiện trường, công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài trước nhà số 20 rồi di chuyển qua phần lan can tầng 2 của các ngôi nhà 18, 16 và 14 rồi đột nhập vào tiệm vàng Trang Ngọc từ tầng 2. (Ảnh: Thanh Niên) Thời gian kẻ gian thực hiện vụ trộm là từ đêm 25/8 đến rạng sáng 26/8. Sau khi lấy đi rất nhiều vàng, kẻ trộm đã lại "chuồn" ra theo lối cũ. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ tiệm vàng bị đột nhập. (Ảnh: Thanh Niên) Tại cây xoài, nơi nghi vấn kẻ gian đã leo lên, một số cành cây bị gãy xuống dưới đất với vết gãy còn rất mới, một số mảng rêu mốc bám trên thân cây này cũng bị bong tróc rơi xuống nền đường. (Ảnh: Người Đưa tin) Hiện Công an TP Hà Tĩnh và lực lượng chức năng tại địa phương này đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Vnexpress)./.

