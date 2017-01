TP HCM: Giải cứu con tin bị nhóm cho vay bắt giữ đòi nợ 840 triệu đồng

Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Võ Minh Tuấn (SN 1983, quê Cà Mau, tạm trú xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh); Quản Thành Tâm (SN 1987, ngụ phường 5, quận 8); Nguyễn Tấn Phước (SN 1983); Võ Thành Phụng (SN 1965, cùng ngụ phường 1, quận 10) và đối tượng chủ mưu Nguyễn Quốc Ngữ (SN 1956, ngụ Đắk Nông) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Quốc Ngữ (ảnh lớn) và các đối tượng khác có liên quan

Trước đó, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân nhận được trình báo của chị Lê Đình Duy Cẩm (SN 1980, ngụ Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) về việc chồng chị là anh Nguyễn Hoàng Huy (SN 1979, ngụ khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân) bị một nhóm người bắt giữ để đòi nợ.

Theo chị Cẩm, chồng chị tên Huy, do làm ăn thua lỗ có vay mượn tiền của một số người. Chưa kịp trả số tiền này, Huy bị một nhóm người lạ mặt bất ngờ dẫn đi đâu không rõ. Ngày 9/1 vừa qua, chị Cẩm nhận được cuộc điện thoại của một nam thanh niên yêu cầu trả ngay số tiền 840 triệu đồng, nếu không sẽ thanh toán anh Huy. Lo sợ chồng gặp nguy hiểm, chị Cẩm đến báo công an.

Chiều 9/1, trong lúc nhận tiền của chị Cẩm tại quán cà phê ở lô F, chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, Võ Thành Phụng đã bị trinh sát hình sự bắt giữ. Ngay sau đó, các trinh sát đã bất ngờ ập vào phòng 301, khách sạn Trang Thư 2, bắt giữ các đối tượng đang khống chế anh Huy.

Công an quận Bình Tân đang tiếp tục truy xét những đối tượng khác có liên quan./.