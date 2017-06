Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ dâm ô gây bức xúc dư luận Hà Nội

Ngày 23/6, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho biết, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dâm ô ở Hoàng Mai, Hà Nội, đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

VKS Hà Nội yêu cầu Công an Hà Nội củng cố thêm chứng cứ buộc tội bị can, đồng thời hoàn tất một số thủ tục tố tụng khác trong vụ án.

Trong vụ án này, bị can Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) – cựu nhân viên ngân hàng bị cơ quan tố tụng điều tra về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Cao Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Theo nội dung vụ án, từ trình báo của gia đình bị hại về việc con gái (SN 2008, trú tại Hà Nội) bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô.

Với tính chất phức tạp của vụ án, cơ quan điều tra Công an Hà Nội vào cuộc, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức điều tra.

Ngày 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng 2 tháng để điều tra về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận Hà Nội vì khi mẹ cháu bé trình báo, cơ quan công an địa phương vẫn chưa chứng minh được hành vi của bị can. Sau phản ứng của báo chí và dư luận, cơ quan điều tra Công an Hà Nội vào cuộc điều tra và sau đó đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Cao Mạnh Hùng./.