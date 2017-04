Trích xuất camera truy tìm nghi phạm cướp vàng ở Huế

Sáng 23/4, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang huy động lực lượng tổ chức truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng Đính Lợi, thị trấn Thuận An. Cơ quan công an đồng thời đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, trưng dụng camera an ninh của tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào lúc 16h15’ ngày 22/4, tại tiệm vàng Đính Lợi, nằm đối diện chợ Thuận An, thị trấn Thuận An của anh Trần Công Đính bị một đối tượng cướp 6 chỉ vàng.

Lực lượng chức năng trích xuất camera để truy tìm đối tượng cướp 6 chỉ vàng

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, khi anh Đính đang bán ở quầy thì có một nam thanh niên đi xe gắn máy hiệu Exciter, mặc áo mưa, ghé vào mua trang sức.

Tại quầy vàng, khi nam thanh niên lạ mặt yêu cầu xem một số mẫu vàng để làm quà cưới, anh Đính đưa cho đối tượng xem 2 chiếc vòng vàng 24k trọng lượng 6 chỉ và một đôi bông tai vàng.

Tuy nhiên, khi anh Đính quay lưng cân trọng lượng đôi bông tai thì đối tượng bất ngờ giật lấy 2 vòng vàng rồi lên xe gắn máy bỏ chạy theo hướng từ Thuận An lên thành phố Huế. Khi nghe tiếng tri hô của anh Đính, người dân đã dùng xe gắn máy đuổi theo nhưng không kịp.

Sau khi nhận được trình báo, Công an thị trấn Thuận An, lực lượng Bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng huyện Phú Vang vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để truy tìm đối tượng cướp vàng./.