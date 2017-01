Triệt phá hai trường gà quy mô lớn tại Tiền Giang

Nằm trong kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm trong cao điểm Tết cổ truyền Đinh Dậu, ngày 19/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá 2 trường gà có quy mô lớn tại huyện Gò Công Tây.

Một số đối tượng đá gà tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) bị tạm giữ.

Tại ấp Ninh Đồng II, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp các đơn vị có liên quan triệt phá một trường gà với 15 đối tượng tham gia bị tạm giữ, tang vật thu được gồm 3 con gà trống đá, 14 điện thoại, 5 xe máy, trên 86 triệu đồng.....

Được biết, trường gà hoạt động trên một khoảng đất trống của ông Đinh Văn, do Nguyễn Tấn An (30 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn , huyện Gò Công Tây) đứng ra tổ chức. Mỗi ngày, trường gà có hàng chục đối tượng từ tỉnh Tiền Giang và Long An đến tụ tập đá gà ăn tiền, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã triệt phá một trường gà do Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long an) tổ chức và làm chủ tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây. 16 đối tượng bị tạm giữ cùng với số tiền mặt trên 55 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo pháp luật./.