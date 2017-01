Triệt phá nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian lấy tiền tiêu xài

Công an Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt khẩn cấp đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ các loại xe gian, bắt giữ 4 đối tượng: Hà Phi Thuận, sinh năm 1997, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân; Ngô Ngọc Phát, sinh năm 1997, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh; Huỳnh Vĩ Minh, Phường 15, Quận 5 và Nguyễn Văn Khuê, sinh năm 1955, ngụ Phường 9, Quận 8.

Tang vật vụ án.

Trước đó ngày 18/1, trong lúc tuần tra, trinh sát hình sự Công an Quận 11 thấy Hà Phi Thuận có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã kiểm tra, phát hiện 1 đoản dùng để phá khóa xe trong túi quần.

Thuận được mời về trụ sở để làm việc, qua truy xét nhanh Thuận thừa nhận, chiều 15/1 cùng với Ngô Ngọc Phát có lấy trộm chiếc xe máy xe máy biển số 62U1 – 6039 của anh Lương Anh Thuật (sinh năm 1993, quê Long An) để trước nhà số 84/7 đường Tôn Thất Hiệp, Phường 14, Quận 11.

Minh và Khuê bị kết tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có

Sau đó cả hai mang xe đi gửi ở tầng hầm chung cư Tân Phước. Phát điện thoại cho Huỳnh Vĩ Minh nhờ bán xe vừa lấy trộm. Minh đến nhận xe đem xe về nhà rồi gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Khuê để bán xe và cả hai thỏa thuận giá 5 triệu đồng. Khuê đưa cho Phát và Thuận 4,5 triệu đồng và đưa cho Minh 500.000 đồng. Mua được xe, Khuê tháo rã và mang phụ tùng bán tại chợ Tân Thành để kiếm lời.

Thuận và Phát bị kết tội trộm cắp tài sản.

Sau khi bị bắt, các đối tượng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác trên địa bàn rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Khám xét chỗ ở các đối tượng, Công an thu giữ tang vật nhiều xe gắn máy là tài sản trộm cắp. Hiện Công an đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý Thuận và Phát tội trộm cắp tài sản; Minh và Khuê tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có./.