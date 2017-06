Triệu tập đối tượng 3 tiền án, hành hung du khách

Ngày 29/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã cho triệu tập ông Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan công an.

Ông Thanh hành nghề xe ôm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và được xác định là có liên quan tới việc “chặt chém”, hành hung một du khách người nước ngoài (mang quốc tịch Australia).

Theo cơ quan điều tra, ông Thanh từng có 3 tiền án. Khi được triệu tập về trụ sở công an, ông Thanh đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều 26/6, ông Amin Goshti (50 tuổi, quốc tịch Australia, hiện đang trú tại quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đến Công an phường Hàng Bông - Công an quận Hoàn Kiếm, trình báo về việc bị một đối tượng làm nghề xe ôm hành hung.

Theo nội dung đơn trình báo của ông Amin Goshti: Khoảng rạng sáng 24/6, ông Amin Goshti đi bộ ở khu vực vòi phun nước khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để đón xe ôm về nhà.

Cùng thời điểm, một người đàn ông hành nghề xe ôm xuất hiện và mời ông Amin Goshti lên xe ôm. Khi vị du khách người Úc hỏi giá, lái xe ôm xòe 5 ngón tay. Ông Amin Goshti nghĩ số tiền phải trả cho quãng đường chỉ là 50.000 đồng nên đồng ý lên xe.

Khi chiếc xe lưu thông tới phố Hàng Bông, du khách người Úc mới yêu cầu ông lái xe ôm dừng lại để hỏi cho rõ về số tiền phải trả. Xe dừng, lái xe ôm nói chi phí cho quãng đường từ khu vực hồ Hoàn Kiếm về Đào Tấn là 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng như du khách người Úc nghĩ ban đầu. Thấy số tiền trên quá nhiều, du khách người Úc đã không đồng ý đi tiếp và xuống xe ngay sau đó.

Thấy vậy, người lái xe ôm liền lập tức đòi du khách người Úc phải trả công 100.000 đồng cho quãng đường vừa đi. Không chấp nhận, du khách Úc nói chỉ trả người lái xe ôm 10.000 đồng vì quãng đường đi ngắn. Tuy nhiên người lái xe ôm không đồng ý, mà nhất quyết bắt vị du khách trên phải trả đủ 100.000 đồng.

Bức xúc trước thái độ của lái xe ôm, du khách người Úc đã dùng điện thoại chụp lại biển kiểm soát của chiếc xe máy và nói không trả tiền nữa.

Bị chụp ảnh chiếc xe ôm và không nhận được 100.00 đồng, người lái xe ôm liền lăng mạ, chửi bới rồi lao vào hành hung du khách mang quốc tịch Úc. Sau khi bị hành hung, du khách người Úc gọi taxi về nhà.

Tiếp nhận đơn trình báo của ông Amin Goshti – du khách người Úc, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh thông tin. Qua đó, đã làm rõ danh tính người lái xe ôm có hành vi “chặt chém”, hành hung du khách người Úc, là ông Nguyễn Văn Thanh.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

