Trộm đột nhập hàng loạt biệt thự, cuỗm điện thoại Vertu hơn 2,7 tỷ

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Phạm Đăng Hồng (SN 1995, trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng đang giao bán chiếc điện thoại Vertu có giá hơn 2,7 tỷ đồng do trộm được tại một biệt thự trên địa bàn.

Đối tượng Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: Người đưa tin)

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng cuối năm 2016 đến nay, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng thường đột nhập vào các biệt thự tại các khu đô thị của phường Hải Tân, TP Hải Dương vào khoảng thời gian từ 16h-20h hàng ngày, lục lọi, trộm cắp các tài sản có giá trị như tiền, vàng, trang sức.

Ngày 8/11, chủ một biệt thự trên đường Phạm Công Bân (phường Hải Tân, TP Hải Dương), khi đi làm về phát hiện kẻ gian đang lục lọi tài sản trong nhà. Dù đã tri hô, nhưng đối tượng đã kịp bỏ chạy, lấy đi một chiếc ví da, trong đó có 4,2 triệu đồng, một số thẻ ATM cùng một chiếc điện thoại hiệu Vertu, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự lập án phối hợp với Công an TP Hải Dương đấu tranh làm rõ.

Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát nhận định chiếc điện thoại này là dòng điện thoại hạng sang, ở Việt Nam, các cửa hàng buôn bán loại điện thoại này chỉ đếm trên đầu ngón tay nên lực lượng phá án đã liên hệ với một số cơ sở mua bán điện thoại Vertu của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và TP.HCM để thu thập thông tin.

Sau một thời gian tập trung lực lượng kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức bắt giữ được đối tượng Phạm Đăng Hồng (SN 1995) khi đối tượng này đang giao bán chiếc điện thoại Vertu nói trên cho một cửa hàng điện thoại trên đường Lạch Tray, TP Hải Phòng, với giá 400 triệu đồng.

Bước đầu Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hồng cũng khai đã bỏ học khi học hết lớp 8 rồi lao vào cờ bạc, đỏ đen dẫn đến nợ nần chồng chất nên đi trộm cắp tài sản. Hồng thường nhằm vào các biệt thự vì cho đây là nơi có nhiều tài sản có giá trị...

Sau khi trộm cắp được tài sản, đối tượng không đem tiêu thụ tại tỉnh Hải Dương mà mang bán tại các tỉnh lân cận, cũng không bán 2 lần cùng một địa điểm... nên đã gây khó khăn cho quá trình xác minh, bắt giữ của cơ quan Công an.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2016 đến nay, đối tượng này đã thực hiện chót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị Đông Nam Cường, Hà Hải, thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương với tổng giá trị tài sản lên tới trên 3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ./.