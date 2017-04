Trưởng Công an huyện Ba Vì xác nhận về người rút thẻ ngành dọa tài xế

Liên quan tới vụ việc một cán bộ công an rút thẻ ngành dọa tài xế xe tải, Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ mâu thuẫn dẫn đến chửi bới to tiếng xảy ra tại địa phận xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì gây xôn xao cộng đồng mạng. (ảnh cắt từ clip) Đại tá Phương xác nhận người giơ thẻ xuất hiện trong đoạn clip là cán bộ của Công an huyện Ba Vì. Theo ông Phương, việc giơ thẻ ngành mục đích là giới thiệu để yêu cầu người tài xế lái xe tải xuống giải quyết sự việc. (ảnh cắt từ clip) Theo tìm hiểu, ngày 5/4, tại khu vực thuộc xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm người đi trên xe ô tô 7 chỗ và 1 tài xế xe tải. Sau đó, nhóm 4 người đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ màu trắng BKS: 30E-14XXX vượt lên chặn đường chiếc xe tải 8 tấn rồi yêu cầu lái xe tải xuống đường để “nói chuyện”. Trong ảnh: Người rút thẻ đỏ dọa tài xế xe tải, yêu cầu xuống xe. Chia sẻ về vụ việc, anh Nguyễn Tuấn (39 tuổi, quê Thái Bình), người lái chiếc xe tải, cho biết: “Vào khoảng 13h00 ngày 5/4, khi đang lái xe chở hàng thì 1 chiếc xe ô tô màu trắng vượt lên chặn đầu xe. Thấy vậy, tôi dừng xe, đánh lái để lách qua. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì chiếc xe này tiếp tục vượt lên chặn đầu. Lúc này, trên xe ô tô 7 chỗ có 4 người đàn ông mặt đỏ gay gắt đứng chửi bới và yêu cầu tôi xuống để giải quyết sự việc vì họ cho rằng tôi tạt đầu xe của họ”. Trong ảnh: Người đàn ông áo trắng chỉ tay yêu cầu lái xe tải xuống đường. Thấy mình không làm gì sai, anh Tuấn đã cầm điện thoại ghi lại sự việc. (ảnh cắt từ clip) Theo anh Tuấn, những người này dùng những lời lẽ không đúng mực rồi đe dọa, đòi kéo anh xuống đường để giải quyết. Sau đó có 1 người đàn đeo kính rút ra một thẻ màu đỏ có ghi dòng chữ Giấy chứng minh Công an nhân dân rồi yêu cầu anh Tuấn xuống xe nhưng do sợ hãi nên anh Tuấn không xuống. (ảnh cắt từ clip) Một người khác trong nhóm đi xe 7 chỗ đã rút giày ném vào kính xe đồng thời liên tục chửi tài xế xe tải bằng lời lẽ tục tĩu và dọa nếu tài xế xuống sẽ đánh. Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Chiếc xe màu trắng gắn thẻ bộ CA chặn đầu xe tải (ảnh: KT)

Theo anh Tuấn, những người này dùng những lời lẽ không đúng mực rồi đe dọa, đòi kéo anh xuống đường để giải quyết. Sau đó có 1 người đàn đeo kính rút ra một thẻ màu đỏ có ghi dòng chữ Giấy chứng minh Công an nhân dân rồi yêu cầu anh Tuấn xuống xe nhưng do sợ hãi nên anh Tuấn không xuống. (ảnh cắt từ clip) Một người khác trong nhóm đi xe 7 chỗ đã rút giày ném vào kính xe đồng thời liên tục chửi tài xế xe tải bằng lời lẽ tục tĩu và dọa nếu tài xế xuống sẽ đánh. Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Chiếc xe màu trắng gắn thẻ bộ CA chặn đầu xe tải (ảnh: KT)