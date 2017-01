Truy bắt hung thủ sát hại hai mẹ con để cướp tài sản

Ngày 11/1, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp với Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án chị Phạm Thị Xuân Trang (31 tuổi, quê Long An) và con trai 8 tháng tuổi bị sát hại tại nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Hiệ (huyện Tân Uyên). Trong đó, bé trai thiệt mạng, còn người mẹ đã ổn định sức khỏe.

"Bước đầu qua điều tra, thu thập các chứng cứ cơ quan chức năng nhận định, đây là một vụ án giết người, cướp tài sản. Hiện công an đang điều tra để truy bắt hung thủ", đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng

Vào khoảng 9h15 phút ngày 10/1, chị Trang bế con nhỏ trai nhỏ 8 tháng tuổi người bê bết máu chạy ra ngoài đường kêu cứu và được một người gần đó dùng xe máy chở đi bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này cháu bé đã tử vong với vết cắt sâu vùng cổ, còn người mẹ cũng bị thương vùng cổ.

Qua làm việc lấy lời khai của chồng nạn nhân và khám nghiệm hiện trường, công an xác định đây vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ sau khi gây án đã lấy đi số tiền mặt 10 triệu đồng trong tủ, một chiếc máy tính bảng, một điện thoại di động và nhẫn vàng.

Theo quan sát tại hiện trường, khu nhà trọ nằm ngay trên mặt đường chính của khu phố, phòng trọ của chị Trang nằm giữa. Tuy nhiên, vì nhà có con nhỏ nên ban ngày vợ chồng chị Trang dùng lưới đen chăn kín phía trước để bớt nắng nóng và bụi bay vào nên người đi đường rất khó nhìn vào bên trong nhà. Phía trước khu nhà trọ là nghĩa trang cũ bỏ hoang./.