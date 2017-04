Truy nã toàn quốc nghi can hiếp, giết cô giáo mầm non trong rừng

Cảnh sát xác định gã hàng xóm 35 tuổi có hành vi hãm hiếp rồi sát hại cô gái đi chăn trâu trên ngọn đồi ở Hòa Bình, sau đó bỏ trốn. Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã phát lệnh tuy nã toàn quốc đối với bị can này. Ông Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở bìa rừng. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể chị E (ảnh: Dân Việt) Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng sinh năm 1982, là người ở xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Trong ảnh: Hàng ngày chị E. thường đi chăn bò trên khu đồi này. Trước đó, ngày 10/4, chị Bùi Thị E (SN 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi lên khu vực lều canh sắn của gia đình tại đồi Cuông để chăn bò. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án thương tâm (ảnh: Đất Việt) Đến trưa cùng ngày không thấy chị E về nhà ăn cơm nên gia đình lên đồi Cuông để tìm. Đến 17h51 phút cùng ngày, bố đẻ của chị E phát hiện xác của con mình nằm ở khu vực sườn đồi Cuông nên trình báo cơ quan Công an. Trong ảnh: Ông Bàm (bố của E) kể lại sự việc Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng. Trước khi bị sát hại, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được can là người cùng xóm với nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Gia đình lo hậu sự cho cố gái xấu số. (Ảnh: Gia đình và Xã hội) Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an huyện Tân Lạc tích cực điều tra, truy bắt hung thủ.

