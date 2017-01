Vây bắt tên cướp taxi táo tợn trong đêm

Rạng sáng 8/1, sau nhiều giờ truy xét, Công an phường Khánh Bình phối hợp cùng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt được đối tượng Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Hung thủ Linh

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 19h ngày 7/1, Linh gọi tổng đài Taxi hãng Vinasun đến đón trên đường D33 gần khu công nghiệp VSIP 1, thị xã Thuận An. Nhận được thông tin từ khách hàng, anh anh Phạm Anh Tuấn (ngụ Bình Dương) lái xe 7 chỗ ngồi của hãng đến đón Linh. Nam thanh niên yêu cầu đưa về khu vực cây xăng Kim Hằng thuộc khu phố Long Bình (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên).

Tuy nhiên, khi đến nơi, Linh vờ nói nhớ sai địa chỉ nên yêu cầu anh Tuấn quay xe lại khu vực cầu Khánh Vân để tìm người quen trên đường ĐH406 (thuộc khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình). Sau nhiều vòng rảo quanh nhiều tuyến đường, anh Tuấn chở Linh đến đường ĐH 406 thì Linh bất ngờ từ hàng ghế sau dùng dao Thái Lan dài khoảng 30cm kề vào cổ khống chế tài xế, buộc đưa tiền.

Anh Tuấn móc túi lấy được số tiền hơn 100.000 đồng đưa cho Linh thì bị hắn chê ít và tiếp tục ấn mạnh dao vào cổ. Lúc này, Linh chồm leo lên băng ghế phía trước thì tài xế chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co đoạt hung khí của tên cướp, tài xế Taxi bị nhiều vết cắt sâu ở vùng tay và cổ nhưng cố tung cửa xe chạy thoát ra ngoài cầu cứu.

Thấy anh Tuấn thoát ra ngoài và tri hô, lúc này Linh định nổ máy xe để bỏ chạy, nhưng xe không nổ nên đối tượng xuống xe tẩu thoát. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Khánh Bình đã tổ chức lực lượng truy bắt tên cướp. Đến gần 1h sáng 8/1, cơ quan chức năng bắt giữ Linh, đồng thời khám nghiệm xong tại hiện trường, thu giữ được hung khí liên quan vụ án./.