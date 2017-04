Vết thương quá nặng, người bố truy sát cả nhà được bệnh viện trả về

Trao đổi với VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Điệp về hành vi giết người. Đại tá Khôi thông tin thêm, do vết thương quá nặng nên đối tượng Điệp đã được bệnh viện trả về với người thân. (ảnh: Dân Trí)