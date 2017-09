Vì sao anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị tạm giữ?

Liên quan vụ cướp táo tợn xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng HD Bank ở thị trấn Gia Ray (Xuân Lộc, Đồng Nai), theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngày 6/9, Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ Phạm Văn L. (ngụ xã Xuân Hòa, Xuân Lộc) để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm. L. được xác định là anh trai của P.M.H (28 tuổi) - nghi can trong vụ cướp trên. Vào thời điểm công an khám xét nơi ở, nghi can H. đã bỏ đi. Tại nơi ở của nghi can H., cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo. Qua điều tra ban đầu, chiếc xe máy mà nghi can H. sử dụng trong vụ cướp được xác định là của L. mượn từ một người bạn trước đó. Sau khi cướp xong, nghi can H. đã đem xe máy giấu trong rừng, thuộc xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc rồi bỏ trốn. Khu vực này cách hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 40km về phía Bắc, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp, công an đã tìm thấy chiếc xe máy này. Khoảng 10h40 sáng 1/9, tại chi nhánh Ngân hàng HD Bank thị trấn Gia Ray xảy ra vụ cướp táo tợn. Một đối tượng nam (khoảng 24 tuổi), đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đi xe mô tô đi vào quầy giao dịch ngân hàng HD Bank (ở khu phố 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, nhân viên đang kiểm đếm tiền trên bàn để chuẩn bị nhập kho thì nam thanh niên sử dụng một vật cuốn khăn màu trắng nghi là mìn một mã tấu nói “đưa hết tiền đây cho tau, không tau chém”. Do hoảng loạn, nhân viên giao dịch Nguyễn Thị Thảo Chi (Quầy số 4), đã gom tiền trên bàn khoảng 27 triệu đồng, bỏ vào túi ni lon màu đen của đối tượng. Sau đó, đối tượng tiếp tục quay sang nhân viên Lưu Hoàng Quỳnh Như (quầy số 2), khống chế buộc mở ngăn bàn, lấy khoảng 200 triệu đồng. Cùng lúc đó, một khách hàng và nhân viên bảo vệ ngân hàng Trương Phước Hùng, dùng ghế (trong ảnh), ném theo, đối tượng bỏ chạy ra tiền sảnh bị ngã, làm rớt lại số tiền khoảng 90 triệu đồng.(Ảnh: Tuổi Trẻ) Sau đó, đối tượng lấy xe máy, bỏ chạy theo hướng thị trấn Gia Ray đi xã Xuân Tâm, cách hiện trường 1 km thì va chạm với một em học sinh chạy xe đạp ngược chiều. Đối tượng bị ngã rớt lại cục tiền 42 triệu đồng, rồi đứng dậy chạy theo hướng Bình Thuận. Người dân đã nhặt tiền và giao cho cơ quan công an. Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu, trên bàn giao dịch có một vật kích thước nửa lon bia màu đen. Công an xác nhận mìn mà nghi can mang vào ngân hàng để hăm dọa nổ là mìn giả, bên ngoài bằng tôn, dùng sơn xịt đen bên ngoài, hai đầu bịt lại. Để mọi người nghĩ đó là mìn thật, kẻ này đã làm ngòi nổ, gắn ba sợi dây điện màu đỏ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

