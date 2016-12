Vợ chết bất thường, chồng mất tích đúng ngày ra tòa ly hôn

Ngày 20/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Định Quán điều tra xác minh vụ phát hiện một phụ nữ chết tại nhà riêng với nhiều dấu vết nghi do bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12, người nhà phát hiện bà Dung (34 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) chết tại nhà vệ sinh phía sau nhà với nhiều vết máu trên người. Bước đầu, công an xác định bà Dung tử vong do một vết thương sâu ở đầu. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng.

Qua điều tra xác minh xác định trước khi gặp nạn, bà Dung ở cùng với chồng. Tuy nhiên thời điểm phát hiện bà Dung tử vong, người chồng là ông V.T (38 tuổi) không có mặt. Trước đó mối quan hệ giữa bà Dung và ông T thường xảy ra mâu thuẫn.

Thời gian gần đây, bà Dung đã nộp đơn ly hôn gửi đến tòa án. Ngày phát hiện vụ án là ngày mà tòa án yêu cầu vợ chồng bà Dung ra tòa để giải quyết chuyện ly hôn giữa hai người.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nơi ở của ông T./.