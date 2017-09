Vụ 2 công nhân bị đâm chết ở Phú Quốc: Bắt 4 đối tượng xăm trổ

Thông tin trên Người Lao động cho biết, sáng 4/9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 1/9, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Các đối tượng bị bắt vào khoảng hơn 21h, ngày 3/9, tại nhà một hộ dân ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. (Ảnh: Người Lao động) Trong số các đối tượng bị bắt có Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi; ngụ An Giang). Ba đối tượng còn lại, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính. (Ảnh: Người Lao động) Trước đó, tối 1/9, tại khu nhà trọ công nhân ở khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng; một trong hai công nhân bị đâm chết bên đường (ảnh nhỏ). (Ảnh: Công an nhân dân) Báo CAND dẫn lời ông Phan Quốc Thới - Chủ tịch UBND thị trấn An Thới cho biết, nạn nhân và hung thủ đều là công nhân làm việc cho công trình xây dựng của dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn ở địa phương. Trong lúc nhậu, những người này xảy ra mâu thuẫn và hung thủ đã đâm chết 2 đồng nghiệp. Trong ảnh: Vũng máu nơi một nạn nhân bị đâm chết được cơ quan chức năng đánh dấu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo người dân gần hiện trường, 2 nạn nhân quê An Giang bị đâm, chém gục trên vỉa hè, gần nhà trọ họ ở. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn trong đêm. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Zing) Hiện tại cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ. Thị trấn An Thới (màu đỏ) ở Phú Quốc. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

Thông tin trên Người Lao động cho biết, sáng 4/9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 1/9, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Các đối tượng bị bắt vào khoảng hơn 21h, ngày 3/9, tại nhà một hộ dân ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. (Ảnh: Người Lao động) Trong số các đối tượng bị bắt có Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi; ngụ An Giang). Ba đối tượng còn lại, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính. (Ảnh: Người Lao động) Trước đó, tối 1/9, tại khu nhà trọ công nhân ở khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng; một trong hai công nhân bị đâm chết bên đường (ảnh nhỏ). (Ảnh: Công an nhân dân) Báo CAND dẫn lời ông Phan Quốc Thới - Chủ tịch UBND thị trấn An Thới cho biết, nạn nhân và hung thủ đều là công nhân làm việc cho công trình xây dựng của dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn ở địa phương. Trong lúc nhậu, những người này xảy ra mâu thuẫn và hung thủ đã đâm chết 2 đồng nghiệp. Trong ảnh: Vũng máu nơi một nạn nhân bị đâm chết được cơ quan chức năng đánh dấu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo người dân gần hiện trường, 2 nạn nhân quê An Giang bị đâm, chém gục trên vỉa hè, gần nhà trọ họ ở. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn trong đêm. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Zing) Hiện tại cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ. Thị trấn An Thới (màu đỏ) ở Phú Quốc. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.