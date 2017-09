Vụ đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Hai người chưa đến trình diện

Chiều 5/9, ông Nguyễn Minh Thiết (Trưởng công an xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, ngay sau sự việc xảy ra công an xã đã thông thông báo lên cơ quan công an huyện Bình Xuyên để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Hình ảnh chụp màn hình nhóm người được cho là đánh ghen khống chế, lột đồ cô gái trẻ ở Vĩnh Phúc.

Cơ quan điều tra công an huyện đã tiến hành mời 5 người liên quan đến vụ đánh ghen trên lên để ghi lời khai phục vụ công tác điều tra. Hiện công an đã mời được 3 người, còn chị Đ. và anh Ng. có thể đang đi điều trị chấn thương nên chưa đến phối hợp làm việc được. Trong hôm nay, hai người trên sẽ đến phối hợp làm việc với cơ quan công an. Chị K và anh Ng được cho là có quan hệ ngoài luồng với nhau.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành mời 5 người liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ ở xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Danh tính những người liên quan gồm chị Đ (vợ của Ng - người được cho là quan hệ ngoài luồng với chị K), bà Liên được xác định là mẹ ruột của Ng; chị Hiền là cháu bà Liên; Vinh và Đông (đều là cháu bà Liên), tất cả 5 người trên đều trú tại địa chỉ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao một clip dài gần 2 phút, ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen khống chế, xé quần áo, cắt tóc giữa đường. Theo thông tin trên mạng xã hội, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Đây được cho là một vụ đánh ghen có liên quan đến một người đàn ông tên N. (23 tuổi, đã có gia đình, trú tại xã Thiện Kế, Bình Xuyên) có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ tên K.

Đến sáng ngày 3/9, vợ anh N. là chị Đ. cùng mẹ đẻ của anh N. là bà Liên và Hiền, Đông, Vinh (đều là cháu bà Liên), tất cả 5 người trên đều trú tại địa chỉ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bắt gặp cảnh anh N. cùng chị K. đang ở trong phòng trọ của chị K. Sau đó, nhóm người trên đã có hành vi lột đồ, cắt tóc cô gái trên đánh ghen.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định./.

