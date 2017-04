Vụ giáo viên “tố” bị phụ huynh cắn đứt tai: Phụ huynh nói gì?

Người phụ huynh mà cô giáo B.T.H. T. (SN 1987, trú tại phố Nhà Thờ, TP Hải Dương) “tố” ở trên là chị P.T.T.H. (trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Phụ huynh lên tiếng khi bị "tố" cắn đứt tai cô giáo.

Chị H. kể: Tháng 6/2014, con chị đăng ký theo học lớp khiêu vũ tại Câu lạc bộ T. B. Dance. Trong quá trình học tập, phụ huynh và các con luôn tin tưởng cô T. "Trong lúc gặp khó khăn, cô T. có vay tiền của tôi. Đến ngày hẹn trả tiền, dù tôi nhắc nhiều lần nhưng cô không trả và tỏ thái độ không hài lòng. Ngày 17/3, cô T. mới trả hết tiền đã vay và ngày 21/3 xảy ra xô xát.

Nguyên nhân dẫn đến việc con tôi không theo học ở lớp cô T. là do ngày 22/6/2016, trong buổi tổ chức liên hoan phụ huynh và học sinh trong lớp. Tôi có nói đôi lời nên cô T. to tiếng dẫn đến mâu thuẫn, sau đó cô giáo đã tuyên bố “không dạy con chúng tôi nữa", chị H kể lại.

Sau đó, chị H. cho con nghỉ để lên Hà Nội học tiếp. Cô T. lúc này nhắn tin nói xấu chị H và các con để cô giáo trên Hà Nội không tiếp tục dạy con chị nữa. Ngày 21/3, cô giáo trên Hà Nội liên hệ với gia đình và yêu cầu được tạm dừng giảng dạy cho các cháu vì cô T. có nhắn tin nhiều lần khiến cô bức xúc, mệt mỏi.

Cũng theo lời kể của vị phụ huynh trên, ngay trong tối 21/3, chị đến trung tâm để hỏi nguyên do sự việc nên dẫn đến xô xát. Trong lúc hoảng loạn, chị cắn nhưng cũng không biết mình cắn vào đâu. Sự việc có camera của câu lạc bộ ghi lại, hiện nay Công an đang thu giữ làm bằng chứng.

Khu vực lớp học nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cô T. đi viện, đồng thời có đưa tiền viện phí tại chỗ để khắc phục hậu quả nhưng cô giáo không nhận. Về phần chị T. cũng bị rách tay, sai khớp tay, thân thể nhiều chỗ bị thâm tím phải nhờ người đưa đi bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin chị T. giáo viên dạy môn khiêu vũ thể thao của câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa thông tin TP Hải Dương phản ánh bị một người phụ nữ tên H. (trú tại phường Phạm Ngũ Lão, cùng ở TP Hải Dương) cắn đứt một phần tai. Tuy nhiên, hiện tại do chị T. đang điều trị tại Hà Nội nên chưa thể trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích. Khi có kết quả giám định, cơ quan Công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 tối 21/3, trong lúc chị T. đang giảng dạy học sinh bộ môn khiêu vũ thể thao có địa chỉ tại Ki ốt chợ Thành Đông (phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) thì một phụ huynh học sinh cũ đến lớp to tiếng. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc chị T. bị phụ huynh trên cắn vào tai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc theo trình tự quy định pháp luật./.