Vụ nổ lớn khiến cụ bà tử vong ở Thái Nguyên: Khởi tố vụ án

Sáng 15/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án giết người và sử dụng vật liệu nổ trái phép trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 13/11 tại thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, có một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Vũ Thị Dần (67 tuổi).

Người dân đến kiểm tra thì phát hiện bà Dần đã tử vong. Sau vụ nổ, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, trước khi sự việc xảy ra, nhà bà Dần bán đồ ăn sáng.

Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên xác nhận sự việc nghiêm trọng nói trên và cho biết Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc./.

