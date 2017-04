Vụ trộm 100 lượng vàng ở Bình Định: Nghi can thứ 2 sa lưới

Báo CAND thông tin, sau nhiều ngày truy lùng, ngày 14/4, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt Phan Phi Đệ (24 tuổi, trú ở ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Trong ảnh: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh: CAND) Đây là nghi can thứ hai trong nhóm đối tượng trộm cắp hơn 100 lượng vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng tại hiệu vàng Kim Khánh của bà Võ Thị Khánh ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) rạng sáng ngày 10/3. Hiện Công an tỉnh Bình Định đang di lý Phan Phi Đệ về Bình Định và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để phục vụ cho công tác điều tra. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Tiền Phong) Trước đó, thông tin trên báo Công an TPHCM cho biết, đêm 10/3, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi can thứ nhất là Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), khi đối tượng đang trốn tại nhà. Ngay trong đêm công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Thiện thu giữ số lượng vàng rất lớn gồm nhiều chủng loại. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngày 6/3, Thiện, Đệ cùng 1 đối tượng khác mang theo nhiều công cụ phá khóa chuyên nghiệp, thuê xe du lịch đi dọc tuyến quốc lộ 1A ra miền Trung để trộm cắp tài sản tại những cửa hiệu kinh doanh ven đường. (Ảnh: Công an TPHCM) Khi đến nhà bà Võ Thị Nhiên ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, bọn chúng dùng kềm cộng lực cắt rào lưới sắt, trộm cắp xe máy số 77X2- 9070 để làm phương tiện đến hiệu vàng Kim Thành. Sau khi gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng, Thiện cùng đồng bọn ngược về Đồng Nai. Trên đường đi bọn chúng đã bán một phần số vàng trộm được khoảng 180 triệu đồng để tiêu xài và chia nhau. (Ảnh: Thanh Niên) Thông tin trên CAND cũng cho hay, ngoài vụ trộm tại hiệu vàng Kim Khánh, Đệ và Thiện khai nhận trước đó vào ngày 17/1, bọn chúng đã cắt phá mái tôn cửa hàng điện thoại Thanh Trí ở xã Hoài Thanh, huyện hoài Hoài Nhơn để đột nhập vào bên trong trộm cắp 118 điện thoại di động cùng nhiều card điện thoại, tiền mặt có tổng trị giá gần 350 triệu đồng. (Ảnh: Vnexpress)./.

