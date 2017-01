Vượt biên sang Trung Quốc mua pháo mang về bán kiếm lời

Ngày 2/1, Đồn biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 20 kg pháo nổ trái phép trên tuyến biên giới thuộc huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Số pháo nổ bị lực lượng chức năng thu giữ

Trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 1343(2) thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tổ tuần tra của Trạm kiểm soát Biên phòng Bắc Phong Sinh thuộc Đồn Biên phòng Quảng Đức đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe mô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép. Ngay sau khi bị phát hiện, 2 đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát và để lại 1 bao tải bên trong chứa 11 hộp pháo dàn, ba bánh pháo tròn, tổng trọng lượng 19,5kg.

Sau hơn 8 giờ mật phục, truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hậu (SN 1995) và Lê Văn Lý (SN 1987), cùng trú tại thôn 5, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà.

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc sau đó mua pháo về Việt Nam để sử dụng và bán kiếm lời, trong lúc đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 kiểm tra số hàng hóa thu giữ

Trước đó, chỉ trong 3 ngày (31/12/2016 - 2/1/2017), Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ vận chuyển và tập kết hàng hóa tại khu vực bờ sông biên giới. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn, để lại số lượng lớn các loại hàng hóa, bao gồm: 3 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất; gần 1.000 bao thuốc lá; gần 1.400 lọ kem dưỡng, kem ủ tóc các loại; 174 hộp son môi; 300 hộp mù tạt, cùng nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hàng hóa hơn 140 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.