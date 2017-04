Xô xát sau va chạm giao thông, một người bị đâm trọng thương

Trưa 4/4, một cán bộ Công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, TP Hà Nội) xác nhận, tối 3/4, trên phố Thái Thịnh (phường Thịnh Quang) xảy ra vụ va chạm giao thông dẫn tới xô xát. Sự việc khiến một người bị đâm trọng thương.

Hiện trường nơi xảy ra xô xát sau va chạm giao thông khiến một người bị đâm trọng thương. (Ảnh: Facebook).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thịnh Quang đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan điều tra, Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt nghi can.

Trước đó, tối 3/4, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh kèm theo đoạn clip ghi lại một vụ xô xát trên phố Thái Thịnh. Theo thông tin chia sẻ ban đầu, 3 người đàn ông đã hành hung 1 người trung niên.

Thấy nhóm3 người đang đánh bạn mình, một người đàn ông khác cầm dao ra đuổi chém và đâm trọng thương một trong ba người kia.

Hiện cơ quan Công an đang làm rõ vụ việc./.