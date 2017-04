10 điều thú vị có thể bạn chưa biết về giấc ngủ

Những giấc mơ xấu thường "đánh thức" bộ não, khiến bạn tỉnh ngủ. Phụ nữ và mất ngủ. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị chứng mất ngủ gấp đôi nam giới. Các bác sĩ tin rằng điều này có thể là do hormone trong cơ thể phụ nữ. Các nhà nghiên cứu không thể biết chắc liệu động vật có thực sự mơ hay không. Michael Jackson đã bị mất ngủ trầm trọng. "Vua nhạc Pop" dường như đã có 60 ngày không ngủ. Các chuyên gia đã chứng minh việc mất ngủ của Jackson đã giết dần giết mòn ông, sớm hơn là do dùng thuốc quá liều. Quên những ước mơ. Chúng ta quên mất một nửa giấc mơ chỉ 5 phút sau khi thức dậy, trừ khi chúng ta thực hiện các bước để nhớ như viết lại. 10 phút sau khi thức dậy, chúng ta sẽ quên 90% sự kiện trong giấc mơ. Bạn không thể hắt hơi khi đang ngủ. Khi ai đó ngủ thiếp đi, một phần của não kiểm soát không cho phép bạn hắt hơi. Rõ ràng điều này giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Mèo ngủ rất nhiều, khoảng 70% cuộc sống của chúng. Những người bị mất ngủ có mức leptin thấp hơn. Leptin là một chất ức chế sự thèm ăn. Đây là lý do tại sao những người bị chứng mất ngủ mạn tính có khuynh hướng tăng cân. Mất ngủ và tử vong. Trong một số ít trường hợp, những người bị mất ngủ có thể tử vong trong vòng 18 tháng do chứng rối loạn giấc ngủ. Trẻ sơ sinh và thiếu ngủ. Với sự ra đời của một em bé, các bậc cha mẹ có xu hướng mất khoảng 450-700 giờ ngủ mỗi năm. Bây giờ bạn đã biết tại sao trông họ luôn mệt mỏi.

