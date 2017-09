Ảnh đẹp và xúc động mùa Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) là dịp để báo hiếu cha mẹ như truyền thống lâu đời của người Việt Nam Trong ngày lễ Vu Lan, nhiều người đi chùa để thắp hương và cầu xin cho cha mẹ mình. Các con rửa chân cho cha mẹ tại chùa Tăng Phúc (Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội). Với những ai không may mắn khi cha mẹ qua đời thì hãy cầu xin cho cha mẹ được an nghỉ nơi suối vàng. Những lời cầu nguyện từ trái tim. Lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo - Hà Nam. Những tình cảm và hình ảnh hoa hồng cài áo đã làm nhiều người xúc động khi nghĩ về cha mẹ. Cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình luôn được bình an.

Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) là dịp để báo hiếu cha mẹ như truyền thống lâu đời của người Việt Nam Trong ngày lễ Vu Lan, nhiều người đi chùa để thắp hương và cầu xin cho cha mẹ mình. Các con rửa chân cho cha mẹ tại chùa Tăng Phúc (Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội). Với những ai không may mắn khi cha mẹ qua đời thì hãy cầu xin cho cha mẹ được an nghỉ nơi suối vàng. Những lời cầu nguyện từ trái tim. Lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo - Hà Nam. Những tình cảm và hình ảnh hoa hồng cài áo đã làm nhiều người xúc động khi nghĩ về cha mẹ.

Cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình luôn được bình an.