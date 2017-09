Đàn ông khó cưỡng lại sức hấp dẫn của phụ nữ có những đặc điểm này

Có duyên ngầm. Cái duyên của người con gái sẽ là công cụ đắc lực để giúp phụ nữ duy trì nét hấp dẫn trong mắt chồng bất kể thời gian tuổi tác. Bởi một người phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy nhưng thiếu cái duyên thì sớm muộn gì người chồng cũng cảm thấy tẻ nhạt. Đáng tin cậy. Thực tế, đàn ông cần một người đáng tin cậy, để họ có thể chia sẻ khi cuộc sống gặp những khó khăn. Một người đáng tin cậy cũng sẽ là hậu phương vững chắc để họ có thể yên tâm gây dựng sự nghiệp. Hiểu và biết lắng nghe. Thấu hiểu sâu sắc về đàn ông cũng là một trong những điều phái mạnh mong đợi nhất ở một cô gái. Họ muốn người con gái mà họ gửi gắm trái tim biết được nhu cầu, sở thích, thói quen, mong muốn... của họ. Hài hước và thông minh. Với nam giới, thông minh là nét đẹp luôn hấp dẫn những ai muốn chinh phục và yêu khám phá. Theo nghiên cứu được công bố trên một tạp chí, những người đàn ông cho biết họ hài lòng khi người phụ nữ của mình có một nền giáo dục đầy đủ. Phụ nữ có chút gì đó bí ẩn. Luôn có một sự hấp dẫn thú vị từ một người kiệm lời và không dễ giãi bày cảm xúc của mình với người khác, một người luôn giữ kín những điều vui buồn cho riêng mình và không có nhu cầu cho bất kì ai biết. Đàn ông thấy những người phụ nữ như vậy khiến họ không thể cưỡng lại được, vì họ cảm thấy cần phải nói chuyện cũng như cố gắng tìm hiểu để xem điều bí ẩn thật sự của cô ấy là gì. Khôn ngoan. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn khiến đàn ông khao khát. Bởi lấy một người vợ như vậy thì đàn ông hiếm khi phải lo lắng những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chuyện vặt trong nhà… Trung thực. Đàn ông và phụ nữ đều muốn có được một đối phương dám trung thực với mình trong mối quan hệ. Nó là sự tin tưởng để làm nên một cuộc hôn nhân bền vững. Đàn ông lại càng thích một người phụ nữ dám trung thực với mình về mọi thứ trong cuộc sống: mối quan hệ, kinh tế, quá khứ… Phụ nữ dịu dàng. Nếu người phụ nữ có được ưu điểm cư xử nhã nhặn, dịu dàng, không dễ tức giận thì rất dễ ghi điểm cao trong mắt đàn ông. Trong mắt đàn ông, đây là người có thể đem lại cảm giác an toàn và thoải mái khi yêu, khi kết hôn. Chàng không cần phải lo sợ làm gì phật ý nàng, tình cảm đôi bên dễ hòa thuận và thấu hiểu. Cô ấy rất giỏi giao tiếp. Những cô gái này biết diễn đạt rõ ràng ý nghĩ của mình và lựa chọn từ ngữ phù hợp. Sự tự tin mà họ tỏa ra dễ dàng chinh phục trái tim người khác giới. Họ biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Họ biết tầm quan trọng của việc giao tiếp tốt và làm thế nào để làm chủ kỹ năng đó. Có cuộc đời và sự nghiệp của riêng mình. Cô ấy có sự nghiệp riêng, biết cách tự chăm sóc mình, chú ý đến phong cách riêng của bản thân và dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Nàng có thể tự tìm cách du lịch để giảm stress. Nàng tự biết cách tận hưởng cuộc sống. Điều này có nghĩa là, không phải lúc nào cô ấy cũng cần một người đàn ông kè kè để bảo vệ. Giỏi nấu ăn. Nếu một anh chàng dám mạnh miệng nói rằng họ không quan trọng việc bạn gái có biết nấu ăn hay không thì chắc chắn họ đang nói dối. Đàn ông cực kỳ thích một người phụ nữ ưa nấu ăn, nấu ăn ngon và giỏi quán xuyến việc nhà. Giỏi “chuyện ấy”. Nếu bạn hỏi những người đàn ông lý do tại sao mẫu phụ nữ này lại khiến họ cuồng say thì một trong những câu trả lời đó sẽ là: “Cô ấy đã truyền được cảm hứng cho tôi và cô ấy không bao giờ lúng túng chuyện gối chăn”.

