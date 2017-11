Mẫu đàn ông có sức thu hút đặc biệt đối với phụ nữ

Nam tính. Nam tính là một sự kết hợp của những phẩm chất như sự dũng cảm, lòng quảng đại, sự can đảm. Đây là một tập hợp các đặc điểm mà phụ nữ thông minh không thể cưỡng lại. Sự hài hước. Một trò đùa hài hước là một chiếc tàu phá băng tuyệt vời. Tuy nhiên, quá nhiều câu chuyện cười không thể giúp bạn tạo ấn tượng tốt. Bạn sẽ không khác hơn là chú hề và cô ấy sẽ không coi bạn là người nghiêm túc. Nhưng nếu bạn có khiếu hài hước, bạn sẽ may mắn vì hầu hết phụ nữ đánh giá khiếu hài hước với độ thông minh cao. Chú ý chăm sóc người khác. Mọi người đều thích được chú ý và muốn được chăm sóc. Phụ nữ cũng coi những phẩm chất này là những đặc điểm tuyệt vời của một người cha tốt cho những đứa con tương lai. Có uy tín cao. Một số người cảm thấy rằng nam giới là những người nên đưa ra quyết định dựa trên những gì là tốt hơn cho cả hai. Có những phụ nữ không thích có trách nhiệm đưa ra quyết định, cũng không thích những người đàn ông lười biếng và không có tinh thần. Nếu bạn muốn trở thành một thỏi nam châm, bạn phải rất nhiệt tình. Sự hào phóng. Điều này không chỉ nói về tiền bạc. Bạn có thể hào phóng bằng cách thể hiện tình yêu và thể hiện những cảm xúc tích cực với người phụ nữ. Thấu hiểu. Có những lúc bạn chỉ muốn ai đó hiểu mà bạn không phải giải thích những suy nghĩ và cảm xúc của mình, thậm chí bạn không muốn nói chuyện. Tuy nhiên, đôi khi bạn gặp một người ngay lập tức làm cho bạn thấy như đã quen từ lâu và cảm thấy ấm cúng khi ở bên nhau. Độ tin cậy. Không có gì đảm bảo rằng mối quan hệ mới của bạn sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, bạn sẽ dễ dàng chinh phục người phụ nữ nếu bạn là một người đáng tin cậy. Lãng mạn. Một người đàn ông lãng mạn là điều mà phụ nữ không thể cưỡng lại. Anh ấy biến cuộc sống của cô ấy thành một bữa tiệc kỷ niệm cảm xúc và làm cho cô ấy luôn cảm thấy yêu đời Cư xử tốt. Nếu một người đàn ông biết và làm theo các quy tắc về nghi thức, thì anh ta có một lợi thế đáng kể so với những người khác. Thông minh. Không nói về điểm số IQ ở đây. Nếu bạn là một người khôn ngoan và có đầu óc, cân nhắc suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, có lẽ bạn sẽ là một người đàn ông tốt trong gia đình.

