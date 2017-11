Người lớn cũng cảm thấy “hại não” trước những câu hỏi này của trẻ

Tại sao nước lại sôi? Khi nước nóng lên, các phân tử nước bắt đầu di chuyển. Nước càng nóng, khoảng cách giữa các phân tử tăng lên. Cuối cùng, có một khoảnh khắc khi mối quan hệ giữa các phân tử trở nên quá yếu, các phân tử bay xa và trở thành hơi nước. Quá trình này được gọi là 'bốc hơi'. Điều gì giữ máy bay trong không khí? Điều gì làm cho chiếc 'Boeing-747' nặng 162 tấn không rơi khỏi bầu trời? Bởi vì không khí di chuyển nhanh hơn phía trên của cánh, nó ít gây áp lực ở đó. Đồng thời, không khí dày đặc bên dưới cánh đẩy máy bay lên trên. Tại sao tuyết trắng? Khi xem xét riêng, bông tuyết không màu và trong suốt. Làm thế nào để tuyết xuất hiện màu trắng? Câu trả lời là khi những bông tuyết tạo thành một khối lượng lớn, chúng có xu hướng khúc xạ và phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ánh sáng phản xạ có màu trắng vì mặt trời cũng là ánh sáng trắng (mặc dù đi qua bầu khí quyển khiến ánh mặt trời trở nên màu vàng). Tại sao tóc người không tự nhiên có màu xanh? Tóc con người có chứa sắc tố có thể có màu đen, nâu, vàng hoặc đỏ. Tóc của chúng ta chứa các bọt khí nhỏ. Sự kết hợp giữa sắc tố và số lượng bong bóng khí trong tóc xác định màu sắc của tóc. Tại sao bầu trời xanh? Khi các tia mặt trời chiếu vào bầu khí quyển, chúng sẽ bị phân tán và bị khúc xạ. Ban đầu là ánh sáng trắng, ánh sáng mặt trời chia thành bảy màu của cầu vồng. Bởi vì màu xanh rải rác nhiều hơn các màu khác, nó chiếm ưu thế trên bầu trời của chúng ta. Nhưng bầu trời không bao giờ là màu xanh lý tưởng vì sự có mặt của các màu khác trong quang phổ. Nguyên nhân gây ra sương mù? Sương mù bao gồm vô số các giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng trong không khí ngay trên mặt đất. Nó được hình thành khi không khí lạnh và mặt đất ấm, hoặc ngược lại. Trong cả hai trường hợp, sẽ xuất hiện một đám mây hơi dày đặc giống như đám hơi nước hoặc các phân tử băng xuất hiện và lan rộng trên bề mặt. Tại sao đồng hồ chạy theo chiều kim đồng hồ? Trước khi đồng hồ cơ học được phát minh, người ta sử dụng đồng hồ mặt trời để đo thời gian. Đồng hồ mặt trời lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc bán cầu, nơi chuyển động của mặt trời khiến bóng chuyển từ trái sang phải. Sau này trong lịch sử, đồng hồ cơ khí kế thừa thiết lập quay số từ đồng hồ mặt trời. Tại sao bánh xe hình tròn? Hình tròn rất hoàn hảo để lăn trên các mặt phẳng. Bởi vì tất cả các điểm ở rìa của bánh xe đều ở cùng khoảng cách từ trục của nó, trục luôn ở cùng độ cao so với mặt đất và chiếc xe không giật lên xuống khi nó di chuyển dọc theo con đường. Tại sao chúng ta mặc đồ lót? Bên cạnh những cảm giác thoải mái và tự tin mà đồ lót đem lại, nó cũng bảo vệ các bộ phận riêng tư khỏi nhiễm trùng. Về mặt lịch sử, vấn đề vệ sinh là lý do chính để mặc đồ lót và ngày nay đó cũng là lý do quan trọng nhất để mặc đồ lót.

Tại sao nước lại sôi? Khi nước nóng lên, các phân tử nước bắt đầu di chuyển. Nước càng nóng, khoảng cách giữa các phân tử tăng lên. Cuối cùng, có một khoảnh khắc khi mối quan hệ giữa các phân tử trở nên quá yếu, các phân tử bay xa và trở thành hơi nước. Quá trình này được gọi là 'bốc hơi'. Điều gì giữ máy bay trong không khí? Điều gì làm cho chiếc 'Boeing-747' nặng 162 tấn không rơi khỏi bầu trời? Bởi vì không khí di chuyển nhanh hơn phía trên của cánh, nó ít gây áp lực ở đó. Đồng thời, không khí dày đặc bên dưới cánh đẩy máy bay lên trên. Tại sao tuyết trắng? Khi xem xét riêng, bông tuyết không màu và trong suốt. Làm thế nào để tuyết xuất hiện màu trắng? Câu trả lời là khi những bông tuyết tạo thành một khối lượng lớn, chúng có xu hướng khúc xạ và phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ánh sáng phản xạ có màu trắng vì mặt trời cũng là ánh sáng trắng (mặc dù đi qua bầu khí quyển khiến ánh mặt trời trở nên màu vàng). Tại sao tóc người không tự nhiên có màu xanh? Tóc con người có chứa sắc tố có thể có màu đen, nâu, vàng hoặc đỏ. Tóc của chúng ta chứa các bọt khí nhỏ. Sự kết hợp giữa sắc tố và số lượng bong bóng khí trong tóc xác định màu sắc của tóc. Tại sao bầu trời xanh? Khi các tia mặt trời chiếu vào bầu khí quyển, chúng sẽ bị phân tán và bị khúc xạ. Ban đầu là ánh sáng trắng, ánh sáng mặt trời chia thành bảy màu của cầu vồng. Bởi vì màu xanh rải rác nhiều hơn các màu khác, nó chiếm ưu thế trên bầu trời của chúng ta. Nhưng bầu trời không bao giờ là màu xanh lý tưởng vì sự có mặt của các màu khác trong quang phổ. Nguyên nhân gây ra sương mù? Sương mù bao gồm vô số các giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng trong không khí ngay trên mặt đất. Nó được hình thành khi không khí lạnh và mặt đất ấm, hoặc ngược lại. Trong cả hai trường hợp, sẽ xuất hiện một đám mây hơi dày đặc giống như đám hơi nước hoặc các phân tử băng xuất hiện và lan rộng trên bề mặt. Tại sao đồng hồ chạy theo chiều kim đồng hồ? Trước khi đồng hồ cơ học được phát minh, người ta sử dụng đồng hồ mặt trời để đo thời gian. Đồng hồ mặt trời lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc bán cầu, nơi chuyển động của mặt trời khiến bóng chuyển từ trái sang phải. Sau này trong lịch sử, đồng hồ cơ khí kế thừa thiết lập quay số từ đồng hồ mặt trời. Tại sao bánh xe hình tròn? Hình tròn rất hoàn hảo để lăn trên các mặt phẳng. Bởi vì tất cả các điểm ở rìa của bánh xe đều ở cùng khoảng cách từ trục của nó, trục luôn ở cùng độ cao so với mặt đất và chiếc xe không giật lên xuống khi nó di chuyển dọc theo con đường. Tại sao chúng ta mặc đồ lót? Bên cạnh những cảm giác thoải mái và tự tin mà đồ lót đem lại, nó cũng bảo vệ các bộ phận riêng tư khỏi nhiễm trùng. Về mặt lịch sử, vấn đề vệ sinh là lý do chính để mặc đồ lót và ngày nay đó cũng là lý do quan trọng nhất để mặc đồ lót.