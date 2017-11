Những dấu hiệu cho thấy chàng không coi bạn là “em gái mưa“

Khi cần sự giúp đỡ: Một người bạn sẽ luôn đến khi bạn cần bất, mà không hề do dự kể cả về thời gian hay điều kiện thời tiết. Thể hiện tình cảm qua món quà: Việc tặng quà người mình "cảm nắng" sẽ được đầu tư cẩn trọng hơn so với thông thường. Đi mua sắm: Người đó sẽ vì bạn mà không bận tâm đến sự mệt mỏi, không một chút phàn nàn. Nói về một người đàn ông khác, họ sẽ chọn cách ở bên, chia sẻ cũng như thể hiện tâm ý của mình. Luôn muốn ở gần bạn: Chỉ cần bạn gọi, người đó không ngại ngần mà đến bên bạn, có mặt nhanh nhất có thể. Nếu mắc lỗi, người đó sẽ không làm gì qua quýt mà sẽ "bù đắp" một cách cẩn thận. Khi say, người đầu tiên họ muốn nói chuyện chính là bạn và thổ lộ những lời tình cảm vẫn chôn giấu trong lòng. Không có nhu cầu tìm hiểu bất cứ một cô gái nào khác ngoài bạn. Chú ý đặc biệt tới những người đàn ông mà bạn hẹn hò và sẵn sàng lên tiếng phản đối. Luôn luôn nhớ rõ mồn một từng ký ức với bạn, những gì bạn nói, những gì bạn làm.

