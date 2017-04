Những điều tuyệt đối không nên làm trong buổi hẹn hò đầu tiên

Quá xấu hổ: Mặc dù rất hồi hộp nhưng bạn không nên xấu hổ trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy nhớ rằng nếu đối phương đồng ý hẹn hò với bạn tức là bạn đã thu hút và gây ấn tượng với người đó. Vì thế, tất cả những gì bạn cần làm là thật sẵn sàng và tự tin. Khen ngợi quá đà: Khi bạn dành cho đối phương những lời khen ngợi trong lần hẹn hò đầu tiên, bạn thường làm quá lên và những lời nói ấy khiến bạn như một kẻ nói dối vậy. Do đó, khi hẹn hò hãy chân thành nhất có thể nhưng cùng đừng thiếu đi sự tinh tế và khéo léo. Vội vã nói lời yêu: Dù bạn tin vào “tình yêu sét đánh” thì cũng không nên nói lời yêu ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên. Những lời yêu chân thành chỉ nên được nói ra khi hai bạn đã có một mối quan hệ chính thức. Nói thao thao bất tuyệt: Hãy nhớ rằng trong buổi hẹn hò hai người đang đối thoại với nhau chứ không phải bạn đang độc thoại. Vì thế, hãy dành thời gian để cả hai có thể chia sẻ và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ nói về bản thân mình: Bạn tự tin vào bản thân mình là một điều rất tốt. Tuy nhiên hãy để cách cư xử của bạn thể hiện điều ấy. Khi bạn chỉ liên tục nói về bản thân mình, bạn sẽ trở nên thật ích kỷ trong mắt đối phương và điều ấy không hề tốt cho buổi hẹn hò đầu tiên của bạn. Không bận tâm đến trang phục của mình trong buổi hẹn hò: Dù ngày thường bạn cho rằng mặc gì cũng được miễn là thoải mái nhưng trong ngày hẹn hò đầu tiên, bạn nên chú ý tới trang phục một chút. Đừng mặc một chiếc áo còn dính đồ ăn sáng hay diện chiếc áo sơ mi quá nhàu nát. Quên gọi điện để chắc rằng cô ấy đã về nhà an toàn: Nếu bạn không thể đưa cô ấy về nhà, hãy gọi điện lại để chắc rằng cô ấy đã an toàn. Điều này không chỉ giúp bạn “ghi điểm” trong mắt cô ấy mà còn thể hiện bạn là một người có trách nhiệm. Tán tỉnh người khác khi bạn đang hẹn hò: Trong buổi hẹn hò đầu tiên, nếu bạn muốn tiến xa hơn với đối phương, hãy thể hiện sự tôn trọng bằng cách dành toàn bộ sự quan tâm và chú ý của bạn với người đó. Phàn nàn về hóa đơn: Hãy chắc rằng bạn mang đủ tiền để chi tiêu trong buổi hẹn hò đầu tiên thay vì phàn nàn hay ngạc nhiên về những con số trong hóa đơn thanh toán. Hỏi về người cũ của đối phương: Việc bạn chuẩn bị thời gian và tâm sức cho buổi hẹn hò đầu tiên không phải là dịp để hỏi về người cũ của đối phương. Những câu hỏi như vậy sẽ khiến cho buổi hẹn hò đầu tiên của bạn chỉ thêm gượng gạo và không thoải mái. Đến trễ: Hãy tự hỏi điều gì còn quan trọng hơn tiền bạc? Đó chính là thời gian. Vì thế, đừng đến trễ trong buổi hẹn hò đầu tiên bởi điều ấy thể hiện bạn không hề tôn trọng họ. Nếu bạn không thể đến sớm hơn, một cuộc gọi hoặc một tin nhắn để báo trước sẽ tốt hơn một lời thanh minh sau khi đến trễ. Hủy cuộc hẹn vào phút cuối: Nếu bạn còn muốn tiếp tục một mối quan hệ nghiêm túc với người đó, hãy tôn trọng thời gian họ đã dành cho bạn và đừng hủy cuộc hẹn vào phút cuối. Nói về những chuyện tình cảm trong quá khứ của bạn: Nói về người cũ của bạn trong khi bạn đang hẹn hò với một người khác sẽ khiến họ thấy không thoải mái và họ sẽ tự đặt câu hỏi về cách bạn sẽ đối xử với họ trong tương lai. Đưa trẻ con theo: Một trong những điều bạn nên nhớ là mục đích của buổi hẹn hò là để tạo cơ hội cho cả hai hiểu nhau hơn. Trẻ con mặc dù rất đáng yêu nhưng chúng có thể khiến bạn bị xao lãng và làm phiền cuộc trò chuyện của hai bạn. Hút thuốc hay ăn tỏi trước khi hẹn hò: Thuốc lá và tỏi là những thứ khiến bạn có mùi khó chịu trong khi bạn phải nói chuyện và ngồi ở một khoảng cách khá gần với đối phương. Do vậy, hãy tạm thời nói không với tỏi và thuốc lá trước buổi hẹn hò đầu tiên của bạn.

