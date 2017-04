Á hậu Huyền My diện đồ cá tính trên ghế giám khảo

Tối 22/4, Á hậu Huyền My tham dự chương trình chung kết sinh viên tài năng "Insight Out" 2017 của trường Kinh tế Quốc dân. Huyền My đảm nhận vai trò giám khảo cho cuộc thi. Người đẹp chọn bộ trang phục công sở với gam màu xanh lục mới, xu hướng của năm 2017, khoe cá tính. Huyền My xinh đẹp trên ghế ban giám khảo. Đây không phải là lần đầu tiên Huyền My tham dự một chương trình trong vai trò giám khảo. Á hậu chăm chú theo dõi và tỏ ra hào hứng với các phần thi của thí sinh. Huyền My giao lưu cùng các bạn sinh viên KTQD. Á hậu Huyền My lên sân khấu trao giải cho thí sinh đạt giải. Cuối chương trình, Huyền My nhiệt tình chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên. NSND Lê Khanh, Và MC Phan Anh cũng là một trong những giám khảo của chương trình. Chương trình còn có sự góp mặt của DJ Trang Moon.

Tối 22/4, Á hậu Huyền My tham dự chương trình chung kết sinh viên tài năng "Insight Out" 2017 của trường Kinh tế Quốc dân. Huyền My đảm nhận vai trò giám khảo cho cuộc thi. Người đẹp chọn bộ trang phục công sở với gam màu xanh lục mới, xu hướng của năm 2017, khoe cá tính. Huyền My xinh đẹp trên ghế ban giám khảo. Đây không phải là lần đầu tiên Huyền My tham dự một chương trình trong vai trò giám khảo.

Á hậu chăm chú theo dõi và tỏ ra hào hứng với các phần thi của thí sinh. Huyền My giao lưu cùng các bạn sinh viên KTQD. Á hậu Huyền My lên sân khấu trao giải cho thí sinh đạt giải. Cuối chương trình, Huyền My nhiệt tình chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên. NSND Lê Khanh, Và MC Phan Anh cũng là một trong những giám khảo của chương trình. Chương trình còn có sự góp mặt của DJ Trang Moon.