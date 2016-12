Á hậu Huyền My tràn đầy năng lượng cổ vũ bóng đá Việt Nam

Tối 23/12, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Cô đến cỗ vũ cho đội tuyển đá bóng thuộc câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trước đối thủ là CLB Yadarnabon đến từ Myanmar. Trận đấu thuộc khuôn khổ giải Mekong Club Championship 2016. Đến sân vận động từ khá sớm, người đẹp cùng bố mẹ chọn một chỗ trên hàng ghế khán giả nhằm theo dõi trận đấu. Cô diện áo thun quần jeans khá đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài để phù hợp với khung cảnh tại đó. Cả bố và mẹ của cô đều có vẻ ngoài và phong trái rất trẻ trung. Á hậu Huyền My tiết lộ rằng cả gia đình cô đều là người hâm mộ bộ môn bóng đá. Từ nhỏ, Huyền My đã được bố mẹ dẫn đi xem bóng đá. Hiện nay, bố mẹ và Huyền My thường cùng tụ tập trước TV để xem những trận đấu quốc tế và trong nước. Thoát khỏi hình ảnh yêu kiều thường ngày, Huyền My khá hào hứng và nhiệt thành khi theo dõi trận đấu. Người đẹp thể hiện tinh thần cuồng nhiệt của một tín đồ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Cô có những khoảnh khắc “nín thở” hồi hộp theo từng đường bóng. Khi trận đấu vừa diễn ra, cô hò hét không ngừng để cỗ vũ cho đội chủ nhà Việt Nam. Cũng là một fan “cứng” của thể thao nước nhà, cô hiểu cảm giác và dễ dàng hòa nhịp cùng các bạn trẻ trong trận cầu sôi động. Bên cạnh đó, rất nhiều người hâm mộ nhận ra Á hậu và đề nghị chụp ảnh selfie lưu niệm. Huyền My nở những nụ cười tươi tắn khi đứng cạnh các fan và nhanh chóng chụp ảnh để mọi người trở về chỗ xem trận đấu. Nhờ sự thân thiện và gần gũi trong các hoạt động, Huyền My luôn nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Kết thúc trận đấu, tỉ số là 2 – 2. Dù đó chưa phải kết quả như mong đợi, Á hậu Huyền My vẫn vui vẻ vì trận cầu diễn ra một cách công bằng và đầy thú vị. Cô chia sẻ: “Dù tỉ số chưa đúng mong muốn, chính không khí sôi động của sân vận động đã giúp Huyền My và bố mẹ có những giờ phút thật sự đáng quý”. Huyền My là một trong số ít người đẹp Việt am hiểu và có niềm đam mê với bóng đá. Cô từng được biết là một cổ động viên cuồng nhiệt của CLB Chelsea.

Tối 23/12, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Cô đến cỗ vũ cho đội tuyển đá bóng thuộc câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trước đối thủ là CLB Yadarnabon đến từ Myanmar. Trận đấu thuộc khuôn khổ giải Mekong Club Championship 2016. Đến sân vận động từ khá sớm, người đẹp cùng bố mẹ chọn một chỗ trên hàng ghế khán giả nhằm theo dõi trận đấu. Cô diện áo thun quần jeans khá đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài để phù hợp với khung cảnh tại đó. Cả bố và mẹ của cô đều có vẻ ngoài và phong trái rất trẻ trung. Á hậu Huyền My tiết lộ rằng cả gia đình cô đều là người hâm mộ bộ môn bóng đá. Từ nhỏ, Huyền My đã được bố mẹ dẫn đi xem bóng đá. Hiện nay, bố mẹ và Huyền My thường cùng tụ tập trước TV để xem những trận đấu quốc tế và trong nước. Thoát khỏi hình ảnh yêu kiều thường ngày, Huyền My khá hào hứng và nhiệt thành khi theo dõi trận đấu. Người đẹp thể hiện tinh thần cuồng nhiệt của một tín đồ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Cô có những khoảnh khắc “nín thở” hồi hộp theo từng đường bóng. Khi trận đấu vừa diễn ra, cô hò hét không ngừng để cỗ vũ cho đội chủ nhà Việt Nam. Cũng là một fan “cứng” của thể thao nước nhà, cô hiểu cảm giác và dễ dàng hòa nhịp cùng các bạn trẻ trong trận cầu sôi động. Bên cạnh đó, rất nhiều người hâm mộ nhận ra Á hậu và đề nghị chụp ảnh selfie lưu niệm. Huyền My nở những nụ cười tươi tắn khi đứng cạnh các fan và nhanh chóng chụp ảnh để mọi người trở về chỗ xem trận đấu. Nhờ sự thân thiện và gần gũi trong các hoạt động, Huyền My luôn nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Kết thúc trận đấu, tỉ số là 2 – 2. Dù đó chưa phải kết quả như mong đợi, Á hậu Huyền My vẫn vui vẻ vì trận cầu diễn ra một cách công bằng và đầy thú vị. Cô chia sẻ: “Dù tỉ số chưa đúng mong muốn, chính không khí sôi động của sân vận động đã giúp Huyền My và bố mẹ có những giờ phút thật sự đáng quý”. Huyền My là một trong số ít người đẹp Việt am hiểu và có niềm đam mê với bóng đá. Cô từng được biết là một cổ động viên cuồng nhiệt của CLB Chelsea.