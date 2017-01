Á hậu Lệ Hằng dự tiệc cùng Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wurtzbach

Ngày 16/1 là ngày thứ tư Á hậu Lệ Hằng có mặt tại Philippines để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 - Miss Universe 2016. Những ngày trước đó, Lệ Hằng cùng các thí sinh có cơ hội tham quan, trải nghiệm du lịch tại hòn đảo Boracay và thành cổ Vigan. Đặc biệt, tại thành phố Vigan, cô còn tham gia trình diễn quốc phục Philippines cùng 19 người đẹp khác vào tối 15/1. Đây được xem màn chào sân đầu tiên của Lệ Hằng trước báo giới và khán giả Philippines. Người đẹp tâm sự rằng, cô gần như bật khóc vì nghe thấy tiếng la to ủng hộ: “Hằng ơi cố lên!” từ một số người Việt Nam tại buổi biểu diễn này. Sáng 16/1, Lệ Hằng từ thành phố Vigan trở về thủ đô Manila nhằm tham dự dạ tiệc Governo’s Ball diễn ra vào buổi tối cùng ngày. Người đẹp mặc một chiếc áo thun màu đỏ sao vàng cùng dòng chữ "Việt Nam". Cô luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi cùng thần thái khỏe khoắn. Governo's Ball đánh dấu sự có mặt lần đầu tiên của toàn thể 86 thí sinh của Miss Universe 2016. Với chủ đề Welcome Party, đêm tiệc nhẹ chính thức giới thiệu 86 người đẹp đến từ các vùng và lãnh thổ tại cuộc thi năm nay với giới truyền thông và công chúng. Ngay khi vừa xuất hiện, các cô gái đã thu hút đông đảo các ống kính. Đến với buổi tiệc, họ không quên nở những nụ cười tươi tắn và vẫy chào người hâm mộ. Đáng chú ý, đêm tiệc còn có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wurtzbach. Lệ Hằng chọn diện một thiết kế váy dạ hội cúp ngực tông hồng của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Sau khi khoe sắc tại thảm đỏ, các thí sinh trong đó có Lệ Hằng cùng tiến lên sân khấu để gửi lời chào đến tất cả các quan khách tại sự kiện. Sau khi trở về từ sân khấu, Á hậu thích thú thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc từ các nghệ sĩ quốc tế. Ngoài ra, cô tự tin trao đổi cùng các quan khách có mặt tại sự kiện bằng tiếng Anh khá trôi chảy. So với các người đẹp khác, Lệ Hằng rất chịu khó cập nhật thông tin đến người hâm mộ Việt Nam. Cô cố gắng chụp ảnh tại mọi điểm đến và giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ khi có thời gian. Rạng sáng ngày 17/1, Lệ Hằng cùng đoàn người đẹp sẽ di chuyển bằng máy bay đến thành phố Cebu nhằm tham dự hoạt động trình diễn trang phục áo tắm tại khách sạn Jpark. Sau đó, họ sẽ được chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ tham quan một địa danh khác nhau: Batangas, Iloilo và Davao. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết âm lịch) tại SM Mall of Asia Arena tại thành phố Pasay, thủ đô Manila.

