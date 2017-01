Á hậu Trương Thị May tươi tắn sánh đôi cùng MC Anh Tuấn trên thảm đỏ

Xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện diễn ra tại TP HCM vào tối 7/1, MC Anh Tuấn và Á hậu Trương Thi May gây chú ý khi cả hai cùng diện trang phục tương đồng về màu sắc. Nếu như MC Anh Tuấn chọn bộ vest trắng đen thì Trương Thị May trở nên khác lạ với nhiều mỹ nhân còn lại khi diện bộ váy đen huyền bí. Diện bộ váy đen, trang điểm ấn tượng cộng với việc mang đôi boot đen khá “ngầu” Trương Thị May trở nên nổi bật hơn. Cô cũng khoe trọn được đôi chân dài của mình. Bên cạnh vai trò là khách mời chương trình, bộ đôi này còn được BTC mời trao giải trong buổi lễ. Vốn là đồng nghiệp và có nhiều lần làm việc cùng nhau nên Trương Thị May và MC Anh Tuấn rất ăn ý với nhau. Cả hai đã có màn pha trò vui vẻ khi lên sân khấu trao giải cho ca sĩ Rocker Nguyễn. Trương Thị May cho biết, khi lên sân khấu trao giải cùng MC Anh Tuấn, cô khá hồi hộp bởi Anh Tuấn là MC kỳ cựu và rất hoạt ngôn. Chính vì thế Trương Thị May phải hài hước một chút để không quá “cứng nhắc” bên cạnh MC Anh Tuấn. Bên cạnh đó, tại sự kiện cô cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ. Trương Thị May từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2013, chính vì thế cô cũng có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ mình.

