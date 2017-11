Bất chấp bị chê bai dữ dội, Chi Pu tiếp tục ra mắt MV mới

Đúng 20h ngày 26/11, Chi Pu đã chính thức ra mắt MV “Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi”. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 3 của Chi Pu sau khi debut vai trò ca sĩ vào ngày 27/10 với 2 ca khúc “Từ Hôm Nay” (Feel Like Ooh) và “Cho Ta Gần Hơn” (I’m In Love). Trước đó, teaser của ca khúc này với hashtag #ESRAXLED cùng với việc hé lộ hình ảnh Chi Pu đăng quang và câu nói “Từ hôm nay hãy gọi tôi là Hoa hậu” cũng đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Về ca khúc “Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi”, đây là một sáng tác của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Trang Pháp. Đây cũng là ca khúc đầu tiên mà Trang Pháp đảm nhận hoàn toàn việc sáng tác nhạc và lời cho Chi Pu kể từ khi debut. MV “Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi” do ekip DreamS thực hiện. Quang Đăng phụ trách biên đạo động tác, đồng thời là diễn viên chính trong MV. Như một phần đã đã hé lộ từ trước, MV nói về nàng Hoa hậu vừa đăng quang cuộc thi Miss Showbiz và kể về chuyện tình của cô. Sau ánh hào quang danh vọng, trong tình yêu, cô vẫn có nhiều cung bậc cảm xúc và những hành động đáng yêu rất… con gái. Đặc biệt, trong MV này, Chi Pu và Quang Đăng còn thể hiện vũ đạo xuyên suốt. Chi Pu cũng chia sẻ cô rất thích vũ đạo trong MV lần này vì sự đáng yêu, rất dễ để fan có thể tập luyện và nhảy theo./. http://streaming.vov.vn/2017_11_27/wbDAHF008Ts/Chi_Pu__EM_SAI_ROI_ANH_XIN_LOI_EM_DI_ESRAXLED__OFFICIAL_MV_.mp4

