“Cảnh sát trưởng” Clifton James trong “Điệp viên 007” mất ở tuổi 96

Clifton James sinh năm 1920, là con cả trong gia đình có 3 anh em tại vùng ngoại ô Portland, Oregon nước Mỹ.

Sự nghiệp của James kéo dài gần 6 thập niên, bao gồm cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Lần đầu tiên James bén duyên với nghệ thuật thứ bảy là khi xuất hiện trong một vai diễn của bộ phim “The Time of Your Life”, kể từ đó ông bắt đầu gắn bó với sân khấu Broadway.

Ông có vai diễn cảnh sát trưởng J.W.Peper trong hai phần của James Bond là: Live and Let Die (1973) và The Man with the Golden Gun (1974), ngoài ra còn một số bộ phim nổi tiếng khác như: Silver Streak, Superman II, Cool Hand Luke, Eight Men Out, The Bonfire of the Vanities...

Dù đóng rất nhiều phim nhưng James vẫn được khán giả nhớ nhất trong vai cảnh sát trưởng J.W.Peper.



Trong chiến tranh thế giới thứ II, James từng có thời gian chiến đấu trên các chiến tuyến khu vực Nam Thái Bình Dương. 5 năm ở chiến trường, ông từng hai lần nhận được huân chương Purple Hearts (Trái tim Tím) và một lần nhận huân chương Silver Star (Ngôi sao Bạc) vì sự cống hiến của mình cho quân đội nước nhà.

James là người sống vì gia đình và rất yêu gia đình. Ông có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ Laurie và 5 người con Cory, Winkie, Hardy, Lynn, và Mary, cùng với 18 đứa cháu. Theo lời kể từ người thân của ông, từ trước cho đến khi ông mất vẫn luôn có bạn bè và gia đình ở bên cạnh./.