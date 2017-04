Chị em nhà sao: Không sinh đôi nhưng như hai giọt nước

Mamie and Grace Gummer: Mamie 33 tuổi, Gummer 30 tuổi, từ nhỏ hai chị em đều được bố mẹ định hướng để trở thành diễn viên. Mặc dù không phải hai chị em sinh đôi, thậm chí cách nhau đến 3 tuổi nhưng hai cô gái này giống nhau như hai giọt nước. Miley and Brandi Cyrus: Cô nàng Miley và chị gái Brandi chỉ là chị em cùng mẹ khác cha nhưng nhìn bức ảnh này họ giống như cùng cha cùng mẹ. Có lẽ mẹ của họ cũng có đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ nên 2 cô gái mới thừa hưởng được nét đẹp này. Solange and Beyoncé Knowles: Cô chị Beyonce 35 tuổi, cô em Solange 30 tuổi. Họ không những giống nhau ở vẻ bề ngoài mà cả trong giọng hát, cả hai đều sở hữu giọng ca tuyệt với. Dù cách nhau đến 5 tuổi nhưng khó ai nhận ra đâu là chị đâu là em. Gwyneth and Jake Paltrow: Nếu Jake đội bộ tóc giả màu vàng lên đầu trông hai người có lẽ hai người sẽ như chị em sinh đôi. Elle and Dakota Fanning: Cả Elle và Dakota đều có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Hai cô gái tóc vàng này có lẽ chỉ khác nhau một chút ở chiều cao (Elle cao hơn Dakota) còn nếu nhìn bức ảnh này chắc không thể nhận ra đâu là Elle đâu là Dakota. Penélope and Mónica Cruz: Penelope là ngôi sao nổi tiếng của Hollywood, trong một vài bộ phim muốn tìm một người đóng thế, cô chỉ cần nhấc máy lên gọi cho em gái mình là xong vì trông hai người dường như không khác nhau một chút nào. John and Carl Mayer: Nhìn bức ảnh này khó có thể nhận ra đâu là Jonh và đâu mà Carl. Họ giống nhau từ ánh mắt, điệu bộ cho đến phong cách. Ansel and Warren Elgort: Một người làm diễn viên còn một người làm nhà sản xuất, cả hai anh em đều rất tài năng và có chỗ đứng trong làng giải trí từ khi rất trẻ. Lupita and Peter Nyong'o: Tại lễ trao giải Oscar 2014, Lupita đã đến cùng với anh trai của mình, ban đầu nhiều người nhầm họ là cặp tình nhân, tuy nhiên khi nhìn kỹ đã nhận ra họ là anh em. Nếu để Lupita đeo thêm cặp kính sẽ có lẽ sẽ không còn gì phải bàn cãi thêm. Rashida and Kidada Jones: Hai cô gái giống nhau từ nụ cười cho đến những vết tàn nhang trên mặt. Bố mẹ họ là ông bà Quincy Jones và Peggy Lipton - cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí một thời. Có lẽ 2 cô gái này thừa hưởng những đường nét đẹp nhất của bố mẹ mình. Jenny and Amy McCarthy: Trông họ hình như chỉ khác nhau một chút ở màu son. Phần còn lại có lẽ khó nhận ra được. James Haven and Angelina Jolie: Nụ hôn của Angelina Jolie và anh trai ở lễ trao giải Oscar 2001 có lẽ là nụ hôn đình đám mà đến bây giờ vẫn khán giả vẫn không thể quên. Cặp anh em này không những rất thân thiết nhau mà còn giống nhau từ ánh mắt, đôi môi, má lúm đồng tiền... Alex and Emma Watson: Có lẽ khán giả sẽ dễ phân biệt được 2 người hơn khi Emma để tóc dài. Với kiểu tóc ngắn như thế này rồi lại đứng cạnh em trai thì thật khó để nhận ra đâu là Alex và đâu là Emma.

